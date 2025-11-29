Ervaren arbiter Bas Nijhuis is aangesteld om het duel tussen Ajax en FC Groningen te leiden. De keuze voor een ervaren scheidsrechter lijkt geen toeval: het vorige weerzien tussen de twee ploegen liep behoorlijk uit de hand.

De Telegraaf vermoedt dat het geen toevallige keuze is van de KNVB om Nijhuis de leiding te geven tijdens het duel tussen Ajax en FC Groningen in de Johan Cruijff ArenA. Het duel zou namelijk weleens onder hoogspanning kunnen staan. Op dit moment staat Ajax op de zesde plek in de ranglijst van de Eredivisie. FC Groningen staat één plek daaronder.

Het belooft dus alles behalve een makkelijke overwinning te worden voor beide ploegen, al is dat volgens de krant waarschijnlijk niet de voornaamste reden om Nijhuis de wedstrijdleiding te geven. De vorige keer dat de twee ploegen elkaar troffen was op 14 mei 2025 in de Euroborg. Ajax leek drie punten te zullen meenemen naar Amsterdam en daarmee goede zaken te doen in strijd om het kampioenschap in de Eredivisie.

Tóch geen overwinning

In de negende minuut van de extra tijd scoorde Thijmen Blokzijl namens FC Groningen de 2-2, waardoor Ajax slechts één punt aan het duel overhield. Dat droeg indirect bij aan het 'verliezen' van de landstitel aan PSV. Sommige PSV-fans droegen tijdens het kampioensfeest dan ook shirts waarop de naam Blokzijl stond, omdat het kampioenschap van de Eindhovenaren mede aan hem te danken was.

Wangedrag Etienne Vaessen

Na de wedstrijd ontstond er ophef rondom Etienne Vaessen. Eerst zorgde hij al voor onrust door bij de gelijkmaker overdreven hard te juichen en door na het duel het bekende lied: 'Wie niet spring, die is een Jood' te zingen met het publiek van FC Groningen.

Na de wedstrijd gingen er beelden rond waarop te zien was dat de doelman ook nog eens Ajax-assistent Felipe Sanchez Mateos een klap had gegeven, terwijl de Spanjaard al op de grond lag. Ook pakte hij Kenneth Taylor vast. De doelman werd daarvoor uiteindelijk geschorst voor vier wedstrijden, waarvan een voorwaardelijk.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!