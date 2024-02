Bayern München glipt langs RB Leipzig, gat richting Bayer Leverkusen blijft groot

Bayern München heeft thuis drie punten gepakt tegen RB Leipzig: 2-1. De derde goal kwam in de slotfase en werd gemaakt door, wie anders, Harry Kane. Bayer Leverkusen blijft de koploper van de Bundesliga.

Ook de eerste goal van de pot kwam van Harry Kane. Aan de Engelse spits ligt het niet, dat de club uit het zuiden van Duitsland de aansluiting met Bayer Leverkusen mist. De topscorer van de Bundesliga maakte zijn 26e treffer van het seizoen in de competitie.

Maar het zou voor de thuisploeg, met Matthijs de Ligt in de basis, iets te veel eer zijn om de drie punten in eigen huis te houden. De evenwichtige partij, met een degelijke Xavi Simons bij RB Leipzig, verdiende geen winnaar. In de 70e minuut maakte de jonge Sloveen Benjamin Sesko (20 jaar) de gelijkmaker.

Bundesliga

De achterstand van Bayern München op koploper Bayer Leverkusen is acht punten. Eigenlijk is alleen Bayern München nog een soort van bedreiging voor het eerste landskampioenschap ooit voor Die Werkself. Er zijn nog elf speelronden te gaan.

Stuttgart

Nummer drie is VfB Stuttgart, dat met een gat van vijftien punten al geen dromen meer over de titel koesterde. En na het gelijkspel tegen FC Köln (1-1) moet de blik achteruit. Nummer vier Borussia Dortmund kan zondag het gaatje richting Stuttgart verkleinen van vijf tot drie punten.

Uitslagen Bundesliga zaterdag

Union Berlin - Heidenheim 2-2

Borussia Mönchengladbach - Bochum 2-0

Werder Bremen - Darmstadt 5-2

Stuttgart - FC Köln 1-1

Bayern München - RB Leipzig 2-1

Bayern München

Bij Bayern München is weer van alles aan de hand. Of de club nou succestijden beleeft of in een wakje zit, zoals nu: er is altijd wel gedonder achter de schermen. Ditmaal is de onrust vooral gericht op trainer Thomas Tuchel. Hij is statistisch gezien een van de zwakste trainers ooit van de club. Het is nu al bekend dat hij na dit seizoen opstapt, al is er natuurlijk ook een kansje dat Tuchel al eerder de deur van de Allianz Arena achter zich dicht trekt.