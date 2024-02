Thomas Tuchel vertrekt: slechtste Bayern München-trainer sinds 2009

Thomas Tuchel vertrekt deze zomer bij Bayern München. De Duitse trainer staat momenteel nog geen jaar voor de groep in Beieren, maar staat veelal onder enorme druk en wordt volop bekritiseerd. De resultaten met Tuchel aan het roer liegen er niet om.

24 maart 2023. Julian Nagelsmann wordt ontslagen als trainer van Bayern München en Thomas Tuchel wordt diezelfde dag nog aangesteld als zijn vervanger. Onder Nagelsmann wonnen de Duitsers nog van Paris Saint-Germain, maar een nederlaag tegen Bayer Leverkusen deed hem de das om.

Tijdperk Tuchel

Met Tuchel aan het roer ging het niet beter. Bayern werd in de Champions League uitgeschakeld door latere winnaar Manchester City en in de DFB Pokal was SC Freiburg te sterk. Lange tijd leek het erop dat de Duitse recordkampioen ook de titel zou mislopen in de Bundesliga, maar een misstap van Borussia Dortmund op de slotdag van het seizoen leverde toch een kampioenschap op in Zuid-Duitsland.

Na de zomer moest 'het oude Bayern' er weer staan. De club die ongenaakbaar is in de nationale competitie en over de landsgrenzen ook meedoet om de prijzen. Dat gebeurde echter niet. Bayern moest al snel achter het onverslaanbare Leverkusen aan en de 3-0 nederlaag begin februari dit jaar lijkt het einde te zijn van de Beierse titelaspiraties. Daarna verloor de ploeg van Tuchel ook nog eens van Bochum, waardoor het gat met de koploper nu acht punten bedraagt.

Al eerder in het seizoen ging het mis in de DFB Pokal, waar Bayern zich verslikte in derdedivisionist 1. FC Saarbrücken. De roodhemden wonnen wel gemakkelijk hun poule in de Champions League, maar in de knock-outfase ging het gelijk mis. In Rome was Lazio met 1-0 te sterk. De return moet nog wel gespeeld worden.

Geen goed seizoen dus voor Bayern München. De kritiek op Tuchel zwelt aan en nu is zijn vertrek aankomende zomer officieel aangekondigd. Dat is niet gek, want ook de statistieken laten schrikbarende cijfers zien.

Statistieken

Tuchel heeft tot nu toe 44 wedstrijden van Bayern onder zijn hoede gehad. Daarin pakte hij 2,02 punten per duel. Sinds 2009 deed een trainer, die minstens tien duels aan het roer stond, van de club uit München het niet zo slecht. Toentertijd was dat Jürgen Klinsmann. Hij was 43 wedstrijden trainer van Bayern en haalde 1,95 punten per duel.

Van de 44 wedstrijden die Tuchel langs de kant stond bij Bayern werden er 28 gewonnen, elf verloren en eindigde het vijf keer gelijk. Ter vergelijking: zijn voorganger Nagelsmann had bijna het dubbele aantal duels als trainer van Der Rekordmeister achter zijn naam staan (namelijk 84) en verloor maar tien keer.

Voor Matthijs de Ligt zal het nieuws in ieder geval fijn in de oren klinken. De Nederlander zat vaker dan hem lief was op de bank bij Bayern. Xabi Alonso wordt genoemd als mogelijke opvolger, maar ook Liverpool zou achter het trainerstalent van Bayer Leverkusen aanzitten.