Bayern München is zondag begonnen aan het WK voor clubteams, en hoe. De Rekordmeister liet er geen gras over groeien tegen het Nieuw-Zeelandse Auckland City. Het werd maar liefst 10-0.

Bayern werd ingedeeld in een poule met Benfica, Boca Juniors en Auckland City. De Duitsers zijn dus de favoriet om door te gaan in de poule, terwijl de club uit Nieuw-Zeeland hoopt het doelsaldo zo min mogelijk te houden. Tegen de mannen van Vincent Kompany ging dat mis.

Auckland City is een voetbalclub uit Nieuw-Zeeland, maar profs zijn het niet. De spelers zijn naast part-time voetballers ook actief in de bouw of zelfs nog als student. Het was voor sommigen dan ook een droom om tegen het grote Bayern München te spelen. Auckland plaatste zich door de OFC Champions League te winnen.

Monsterscore

De droom van Auckland om misschien iets van een resultaat te halen tegen Bayern werd snel aan diggelen geschoten. Na zes minuten schoot Kingsley Coman de openingstreffer tegen de touwen. Daar bleef het niet bij, want met de rust kon er al een tussenstand van 6-0 genoteerd worden voor de Duitsers.

Na rust gingen de mannen in het rood rustig verder. Zo kwam Jamal Musiala pas in de 61e minuut binnen de lijnen, maar kreeg hij het wel voor elkaar om een hattrick te scoren. Thomas Müller, die bezig is aan zijn laatste wedstrijden voor 'zijn' Bayern, bepaalde de eindstand door vlak voor tijd de 10-0 binnen te schieten.

Messi

Het WK voor clubteams begon in de nacht van zaterdag op zondag Nederlandse tijd. Het Inter Miami van Lionel Messi nam het op tegen Al-Ahli uit Egypte. De Argentijnse superster en zijn ploeggenoten bij de Amerikaanse hebben zich dat duel waarschijnlijk anders voorgesteld van te voren. De Egyptenaren hielden het namelijk op 0-0.