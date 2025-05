Vrouw van topspits Harry Kane is spil in onrust: 'Personeel van Bayern München is pissig'

Het kostte ontzettend veel moeite, maar het is Willem II gelukt. Ze hebben de achterstand die ze in Dordrecht opliepen omgebogen. Daar waren wel penalty’s voor nodig, want na 120 minuten stond het 4-4 - wat het nodige spektakel met zich mee bracht. Hierdoor zijn zij de tegenstander van Telstar in de finale van de play-offs. Lijfsbehoud is nog altijd mogelijk voor Willem II.