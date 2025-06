Snoeiharde kritiek op het nieuwe tenue van Bayern München: 'De ontwerper moet compleet dronken zijn geweest'

Vlak voor de start van het WK voor clubs heeft Bayern München zijn thuisshirt voor het aankomende seizoen gepresenteerd. Met het shirt wil de Duitse recordkampioen laten zien hoe sterk de band met de stad München is. De reacties zijn echter nogal negatief.

Op dinsdag kondigde Der Rekordmeister officieel de terugkeer aan naar een rood-wit ontwerp. Het nieuwe shirt blijft voornamelijk rood, met witte accenten aan de kraag en onderzijde. Deze witte details vormen samen een rode 'M' op het shirt, als symbool van de band met de stad München, zo laat de club weten.

❤️ Für die Stadt, den Verein und die Fans in Rot und Weiß! 🤍



Das neue FC Bayern 25/26 Home Jersey. Ab sofort erhältlich 👉 https://t.co/vDVbewJxBp#MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/dGuCF9TAh6 — FC Bayern München (@FCBayern) June 10, 2025

"Het shirt symboliseert niet alleen sportieve kracht, maar ook trots op de herkomst en de diepe wortels van de club in de Beierse hoofdstad", zo schrijft de club over het ontwerp. "De krachtige rood-witcombinatie staat voor passie, dynamiek en het succesverhaal van de Duitse recordkampioen."

Negativiteit

De club noemt het dus een 'krachtige rood-witcombinatie'. Fans zijn echter totaal niet te spreken over het nieuwe shirt. Op sociale media zijn louter negatieve woorden te lezen over het nieuwe tenue. "Lelijkste Bayern-shirt ooit", zo schrijft een gebruiker op X. "Gefeliciteerd met het slechtste thuistenue ooit van Bayern. Ik denk dat degene die dit heeft bedacht, compleet dronken moet zijn geweest", schrijft een ander.

Weer een ander schrijft: "Wat een verschrikkelijk shirt. Ik ben al langer dan vijftien jaar fan van Bayern, maar dit is het lelijkste ding dat ik ooit in mijn leven heb gezien. Verrassend dat iemand er geld voor heeft gekregen om dit te ontwerpen."

Blauw

In de afgelopen jaren zijn de thuistenues van Bayern altijd rood of rood-wit geweest, wat de klassieke clubkleuren zijn. Voorheen werd ook nog wel eens blauw gebruikt, wat ook in de Beierse vlag op het logo terug te vinden is. Die kleur wordt echter niet meer gebruikt voor de thuistenues. Blauw wordt in München vooral geassocieerd met de aartsrivaal TSV 1860 München, die blauwe shirts draagt en een lange rivaliteit heeft met Bayern.

Veel fans van Bayern wilden daarom blauw niet meer terugzien in het tenue, en het bestuur van Der Rekordmeister gaf de fans uiteindelijk gelijk. De laatste keer dat blauw in het shirt was verwerkt, was in het seizoen 2018/2019. Sindsdien speelt de club dus altijd in rood of rood-witte thuistenues.

WK voor clubs

Bayern München neemt deel aan het WK voor clubs, dat op zondag 15 juni van start gaat in de Verenigde Staten. De Duitsers zullen hun eerste wedstrijd op diezelfde dag spelen tegen het Nieuw-Zeelandse Auckland City FC.