Benfica-speler Gianluca Prestianni heeft van zich afgebeten naar aanleiding van het vermeend racisme richting Real Madrid-aanvaller Vinicius Junior. De Argentijn van de Portugezen zou Vinicius hebben uitgemaakt voor 'aap', maar daar klopt helemaal niets van volgens Prestianni.

Vinicius kreeg na zijn treffer in de vijftigste minuut een woordenwisseling met de Argentijn Prestianni, die daarbij zijn mond bedekte. Vervolgens zocht de Braziliaan van Real Madrid direct contact met scheidsrechter François Letexier om melding te maken van vermeend racistisch gedrag van Prestianni. Door het incident lag het duel enige tijd stil en twijfelde de Braziliaan om door te spelen, maar na circa tien minuten werd de wedstrijd weer hervat.

Real Madrid is er heilig van overtuigd dat Prestianni zich racistisch heeft geuit. Vinicius sprak zich uit via Instagram. "Racisten zijn bovenal lafaards. Ze moeten hun shirts in hun mond stoppen om te laten zien hoe zwak ze zijn. Maar ze worden beschermd door anderen die, in theorie, de plicht hebben om hen te straffen", klonk het. Mbappé sloot zich daarbij aan. (Die nummer 25 van Benfica, ik noem hem niet bij naam, want dat verdient hij niet, zei vijf keer dat Vini een aap is. Hij zou nooit meer Champions League mogen spelen."

Reactie Prestianni

Volgens Prestianni gaat het om een misverstand. "Ik wil duidelijk maken dat ik op geen enkel moment racistische beledigingen heb gericht aan Vinícius Junior, die helaas verkeerd begreep wat hij dacht te horen", schrijft hij via zijn eigen Instagram-kanaal. "Ik ben nooit racistisch geweest tegen iemand en ik betreur de bedreigingen die ik heb ontvangen van spelers van Real Madrid."

'Als het in zoveel stadions gebeurt...'

Benfica-trainer José Mourinho liet een vrij opmerkelijk geluid horen. "Als het in zoveel stadions gebeurt, altijd op dezelfde manier, dan is er iets mis. Ik zei tegen Vini: je hebt een prachtig doelpunt gemaakt, waarom vierde je dat zo? Waarom kun je een doelpunt niet vieren met enkel vreugde?" Uiteindelijk lachte Vinicius als laatste. Hij stapte met een 0-1 overwinning van het veld.

