Bij Real Madrid heerst woede en ongeloof na het vermeende racisme richting Vinícius Jr. op dinsdag in de Champions League. De Braziliaan zou voor 'aap' zijn uitgemaakt door Gianluca Prestianni van Benfica. Viní Jr. zijn teamgenoten springen voor hem in de bres.

Onder anderen vedette Kylian ⁠Mbappé zegt de opmerkingen te hebben gehoord. "We kunnen niet accepteren dat een speler in het belangrijkste Europese toernooi zich zo gedraagt", zei ⁠Mbappé na de 1-0-zege in Lissabon.

"Hij scoort een mooi doelpunt en wordt daarvoor uitgefloten, dat gebeurt. Maar die nummer 25 van Benfica, ik noem hem niet bij naam, want dat verdient hij niet, zei vijf keer dat Vini een aap is. We hebben ons gefocust op de wedstrijd, maar dit is belangrijker dan de wedstrijd. Zo iemand hoort niet op het voetbalveld. Hij zou nooit meer Champions League mogen spelen."

Tirade van Vinícius Jr.

Vinicius noemt "racisten bovenal lafaards". "Ze doen hun shirt over hun mond, wat laat zien hoe zwak ze zijn. Ze worden beschermd door anderen die theoretisch gezien de plicht hebben om te straffen. Ik vind het niet prettig om in dit soort situaties terecht te komen, zeker niet na een mooie overwinning en wanneer de krantenkoppen over Real Madrid moeten gaan, maar het is noodzakelijk", reageerde de Braziliaan via Instagram.

Vinicius kreeg na zijn treffer in de vijftigste minuut een woordenwisseling met de Argentijn Prestianni, die daarbij zijn mond bedekte. De doelpuntenmaker rende naar de scheidsrechter, waarna het duel tien minuten werd onderbroken. De Europese voetbalbond UEFA zegt het incident nader te bekijken.

Gebroederlijk Real Madrid

Real Madrid-verdediger Trent Alexander-Arnold noemde het voorval "walgelijk" en "een schande voor het voetbal". Aanvoerder Federico Valverde zegt dat zijn teamgenoten een "heel lelijke" opmerking hebben gehoord. "Veel mensen strijden tegen racisme in het voetbal, Vinicius is een van hen. Ik ben trots op hem en zijn geweldige spel."

Vreemd geluid Benfica

José Mourinho, de trainer van de tegenstander, kwam met een ander verhaal. "Als het in zoveel stadions gebeurt, altijd op dezelfde manier, dan is er iets mis", waren zijn opvallende woorden. "Ik zei tegen Vini: je hebt een prachtig doelpunt gemaakt, waarom vierde je dat zo? Waarom kun je een doelpunt niet vieren met enkel vreugde?"

Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram. pic.twitter.com/7JF9AVuhEM — SL Benfica (@SLBenfica) February 18, 2026

