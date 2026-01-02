Henk ten Cate is sinds een kleine maand de bondscoach van Suriname. Hij zal in de strijd om WK-kwalificatie niet kunnen beschikken over Henk Fraser, want die trainer kiest voor een avontuur in China.

Fraser was vorig seizoen nog trainer van RKC Waalwijk. Aan het begin van dit seizoen sloot hij aan bij Natio als de assistent-trainer van Stanley Menzo. Hij bleef ook na het vertrek van Menzo in die functie, maar heeft nu toch een nieuwe baan gevonden. Fraser wordt de trainer van Shaanxi Union, dat uitkomt op het tweede niveau van China.

Daarmee treedt Fraser in de voetsporen van Menzo én Ten Cate, die allebei in China actief waren. Menzo trainde daar Beijing Guoan, Ten Cate had de leiding over Shandong Taishan. Laatstgenoemde is sinds december de nieuwe trainer van Suriname, dat nog altijd kans maakt om het WK te halen.

Kans voor Suriname op een WK-ticket

Natio kende een uitstekende kwalificatiereeks, maar kreeg in de laatste wedstrijd de deksel op de neus. Een zege op Guatemala had waarschijnlijk volstaan, maar Suriname ging met liefst 3-1 onderuit. Juist die ene treffer in de 93e minuut zorgt er nog voor dat het land zich alsnog mag melden op de intercontinentale play-offs.

Daar wacht in de halve finale een duel met Bolivia. Mocht die wedstrijd worden gewonnen, wacht een duel met Irak. Suriname hoopt met Menzo en nieuwbakken assistent-trainer Winston Bogarde alsnog een plek op het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico af te dwingen.

