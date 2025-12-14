Suriname is nog in de race voor een WK-ticket. Wel stapte onlangs Stanley Menzo op als bondscoach van het Zuid-Amerikaanse land. Zaterdag is een nieuwe bondscoach aangesteld: Henk ten Cate (71).

"Surinaamse Voetbal Bond (SVB) kondigt met gepaste trots aan dat er overeenstemming is bereikt met Henk ten Cate als nieuwe bondscoach van de nationale herenselectie", zo meldt de bond op zijn socials.

Ervaring

"Met zijn ruime internationale ervaring en bewezen staat van dienst als trainer zal Henk ten Cate de Surinaamse ploeg voorbereiden en leiden naar de aankomende WK-playoffs in maart 2026, de laatste horde naar kwalificatie voor het WK. De SVB heeft er het volledige vertrouwen in dat zijn deskundigheid, tactische inzichten en leiderschap de selectie op het hoogste niveau kunnen brengen."

"De General Manager Brian Tevreden zal samen met Henk Ten Cate de komende weken de selectie- en voorbereidingsplannen finaliseren richting de play-offs in maart. Verder zal de technische staf aangevuld worden met nieuwe assistenten."

CV van Henk ten Cate

Ten Cate is onder meer oud-trainer van Vitesse, NAC Breda, Ajax en Sparta. De afgelopen jaren was hij ook werkzaam in het Midden-Oosten. Zo leidde hij Al-Jazira naar de titel in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna volgde een dienstverband bij Al-Wahda, in Abu Dhabi. In mei 2023 werd hij assistent-bondscoach van Suriname.

Suriname

Suriname doet volgend jaar mee aan de intercontinentale play-offs. Op 26 maart speelt Natio tegen Bolivia. Als dat land wordt verslagen komt er op 31 maart een wedstrijd tegen Irak. De winnaar krijgt een WK-ticket.

Eerder deze maand liep Suriname directe plaatsing voor het WK mis. Door de nederlaag tegen Guatemala (3-1) eindigde het land als tweede in de groep. Daarmee is de WK-droom echter nog niet voorbij: Suriname mag nog uitkomen in de intercontinentale play-offs. Op 26 maart wacht eerst Bolivia, gevolgd door een eventuele finale.

Exit Menzo

Na overleg met general manager Brian Tevreden besloot Menzo terug te treden als bondscoach. "Ik ben in ieder geval enorm trots op wat we samen hebben bereikt en het is voor mij een grote eer geweest om deel uit te maken van deze bijzondere reis. Desondanks ben ik van mening dat het op dit moment de juiste beslissing is om een stap terug te doen", zei de oud-keeper.