Ajax slaat met de aanstelling van Jordi Cruijff als technisch directeur een nieuwe weg in. In die lijn onderzoekt de club nu ook de komst van Maximilian Ibrahimovic, de zoon van oud-Ajacied Zlatan Ibrahimovic, die in Amsterdam op de radar is verschenen.

De Amsterdammers maken werk van de komst van de 19-jarige aanvaller, die momenteel onder contract staat bij AC Milan. De Telegraaf meldt, in navolging van Italiaanse media, dat Ajax Ibrahimovic junior wil huren met een optie tot koop. Het is de bedoeling dat hij aansluit bij het eerste elftal, maar zijn wedstrijden in eerste instantie speelt voor Jong Ajax.

Tweede generatie Ibrahimovic naar Amsterdam?

Ibrahimovic ligt in Milaan vast tot de zomer van 2027 en traint al drie keer per week mee met het eerste elftal. Dit seizoen komt hij uit voor Milan Futuro, het hoogste jeugdteam van de club. Daar was hij in achttien wedstrijden goed voor vijf doelpunten en vijf assists.

"Zijn management heeft meerdere opties in Nederland geregeld", schrijft dezelfde krant. "Na gesprekken met een aantal andere Nederlandse clubs gaat de voorkeur van de speler van Milan Futuro uit naar Ajax, omdat het plan van de Amsterdammers goed is."

'Het is niet fair om Maximilian met Zlatan te vergelijken'

Op dit moment wordt gekeken in welke vorm de samenwerking precies kan worden gegoten. Een huurconstructie met een optie tot koop geldt als het meest waarschijnlijke scenario. Binnen Ajax leeft het besef dat de naam Ibrahimovic automatisch verwachtingen oproept, maar die worden bewust getemperd.

Vergelijkingen met zijn vader worden intern dan ook niet aangemoedigd. "Het is niet fair om Maximilian met Zlatan te vergelijken", klinkt het. De clubleiding, met Marijn Beuker en Alex Kroes, ziet Ajax voor Ibrahimovic junior vooral als een plek om zich in alle rust te ontwikkelen en stappen te zetten in zijn eigen carrière.

Transferplannen van Ajax

Naast de mogelijke komst van Ibrahimovic junior heeft Ajax ook nog andere dossiers lopen. Zo blijft de naam van Daley Blind rondzingen in Amsterdam, al is er nog geen sprake van concrete stappen. De veelzijdige kracht geldt als een ervaren optie die direct iets kan toevoegen. Een huurdeal met Manuel Ugarte lijkt daarentegen lastig te worden, meldt De Telegraaf. Manchester United is vooralsnog niet bereid mee te werken aan een tijdelijke overstap, waardoor Ajax in dat dossier waarschijnlijk moet doorschakelen.

Ondertussen richt de ploeg van interimtrainer Fred Grim zich ook op het eerstvolgende duel. Ajax speelt dit weekend uit tegen Telstar, een wedstrijd waarin een overwinning noodzakelijk is in gevecht met Feyenoord om plaats twee. In Amsterdam maakte de promovendus het Ajax erg lastig en stond het toch eigen verbazing na afloop met lege handen.

