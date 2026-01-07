Het heeft er alle schijn van dat Kenneth Taylor deze winter vertrekt bij Ajax. De middenvelder kan voor vijftien miljoen euro (plus bonussen) naar Lazio. De Amsterdammers zijn ondertussen zelf op zoek naar een nieuwe 'nummer zes' en hebben daar twee opvallende spelers voor op het oog.

Ajax speurt de markt af naar een middenvelder en de naam van Manuel Ugarte staat hoog op het lijstje van de Amsterdammers. Volgens Voetbal International staat de voormalig PSG-speler open voor een overstap naar de Johan Cruijff ArenA.

Toch zijn er twee flinke obstakels die Ajax moet overwinnen. Ten eerste moeten de Amsterdammers, die dit Champions League-seizoen nog verloren van Benfica, tot een akkoord komen met Manchester United. Daarnaast strijkt de Uruguayaanse international een miljoenenalaris op, iets wat Ajax simpelweg niet kan betalen.

Ugarte heeft er wel oren naar

Ugarte ziet een transfer naar Nederland wel zitten, aangezien zijn perspectieven op succes op Old Trafford niet al te rooskleurig zijn, zeker nu het WK steeds dichterbij komt.

Ugarte, die in de zomer van 2024 voor 50 miljoen euro van PSG overkwam en ook al eens gelinkt werd aan Galatasaray, speelde dit seizoen 15 wedstrijden voor Manchester United, dat tot maandag nog onder leiding stond van Ruben Amorim. De nieuwe trainer van Manchester United zal ongetwijfeld ook een belangrijke stem hebben in de toekomst van de middenvelder.

Daley Blind

Een ander scenario dat Ajax overweegt, is de terugkeer van Daley Blind. De Nederlandse international, momenteel actief bij Girona, heeft een aflopend contract in de zomer en zou daardoor voor een zacht prijsje kunnen worden binnengehaald.

Bovendien is Blind multifunctioneel: hij kan uit de voeten als middenvelder, centrale verdediger en linksback. Er ligt zelfs een optie op tafel om Blind na zijn carrière een functie binnen de club aan te bieden.

Alles over de VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.