Begin deze eeuw brak voetbalicoon Zlatan Ibrahimovic door bij Ajax. Een kwart eeuw later gaat het wellicht ook zo met de zoon van de Zweedse ex-aanvaller: Maximilian Ibrahimovic (19). De Amsterdammers staan op het punt hem te huren.

De Amsterdammers maken werk van de komst van de 19-jarige aanvaller, die momenteel onder contract staat bij AC Milan. De Telegraaf meldt zaterdag dat Ajax met de Italiaanse club een deal heeft bereikt. Het plan is dat de speler zondg naar Amsterdam reist en maandag een medische keuring ondergaat.

Het gaat om een huurcontract voor een half jaar. Daarna heeft Ajax de optie om hem voor 3,5 miljoen euro te kopen.

Tweede generatie Ibrahimovic naar Amsterdam?

Ibrahimovic lag in Milaan vast tot de zomer van 2027 en traint al drie keer per week mee met het eerste elftal. Dit seizoen komt hij uit voor Milan Futuro, het hoogste jeugdteam van de club. Daar was hij in achttien wedstrijden goed voor vijf doelpunten en vijf assists.

"Zijn management heeft meerdere opties in Nederland geregeld", schrijft de krant. "Na gesprekken met een aantal andere Nederlandse clubs gaat de voorkeur van de speler van Milan Futuro uit naar Ajax, omdat het plan van de Amsterdammers goed is."

'Het is niet fair om Maximilian met Zlatan te vergelijken'

Binnen Ajax leeft het besef dat de naam Ibrahimovic automatisch verwachtingen oproept, maar die worden bewust getemperd.

Vergelijkingen met zijn vader worden intern dan ook niet aangemoedigd. "Het is niet fair om Maximilian met Zlatan te vergelijken", klinkt het. De clubleiding, met Marijn Beuker en Alex Kroes, ziet Ajax voor Ibrahimovic junior vooral als een plek om zich in alle rust te ontwikkelen en stappen te zetten in zijn eigen carrière.

Transferplannen van Ajax

Naast de mogelijke komst van Ibrahimovic junior heeft Ajax ook nog andere dossiers lopen. Zo blijft de naam van Daley Blind rondzingen in Amsterdam, al is er nog geen sprake van concrete stappen. De veelzijdige kracht geldt als een ervaren optie die direct iets kan toevoegen. Een huurdeal met Manuel Ugarte lijkt daarentegen lastig te worden, meldt De Telegraaf. Manchester United is vooralsnog niet bereid mee te werken aan een tijdelijke overstap, waardoor Ajax in dat dossier waarschijnlijk moet doorschakelen.

Ondertussen richt de ploeg van interimtrainer Fred Grim zich ook op het eerstvolgende duel. Ajax speelt dit weekend uit tegen Telstar, een wedstrijd waarin een overwinning noodzakelijk is in gevecht met Feyenoord om plaats twee. In Amsterdam maakte de promovendus het Ajax erg lastig en stond het toch eigen verbazing na afloop met lege handen.

