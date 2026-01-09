Frenkie de Jong heeft zich de afgelopen jaren ontpopt tot een van de boegbeelden van het Nederlandse voetbal. Als vaste waarde in Oranje en bij FC Barcelona is zijn naam algemeen bekend. Die populariteit werkt inmiddels ook door buiten het veld, want steeds meer ouders laten zich door De Jong inspireren bij het kiezen van een naam voor hun baby.

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In 2025 kregen maar liefst 175 jongens de voornaam Frenkie. Daarmee is de naam doorgedrongen tot de top 100 van populairste babynamen, een opvallende ontwikkeling voor een naam die enkele jaren geleden nog nauwelijks voorkwam.

Opmars van Frenkie en foutieve spelling

De opmars valt samen met de doorbraak van De Jong op het allerhoogste podium. Zijn sleutelrol in het succesvolle Ajax-seizoen 2018/19, gevolgd door zijn overstap naar FC Barcelona, maakte hem in korte tijd tot een van de meest populaire voetballers van zijn generatie. Sindsdien duikt zijn naam steeds vaker op óók buiten het voetbalveld.

Opmerkelijk is dat ouders soms ook kiezen voor alternatieve spellingen. Zo kregen achttien jongens de naam 'Frenky'. Dat onderstreept hoe sterk de naam inmiddels leeft, zelfs wanneer die niet exact wordt gespeld zoals bij de middenvelder zelf.

Frenkie verovert harten van ouders

Dat sporters invloed hebben op babynamen is niet nieuw, maar de snelheid waarmee Frenkie terrein wint, springt in het oog. In het verleden was dat bijvoorbeeld al te zien bij Jari Litmanen, wiens naam tijdens de succesvolle Ajax-jaren vaker opdook. Zes jaar geleden werd de naam Frenkie nog zo weinig gegeven dat hij niet eens in de officiële lijst werd opgenomen. Inmiddels is hij een vaste verschijning tussen gevestigde jongensnamen.

Aan de top van de ranglijst verandert voorlopig weinig: Noah blijft de populairste jongensnaam, terwijl Noor bij de meisjes bovenaan staat. Toch laat de opkomst van Frenkie zien hoe groot de impact van een succesvolle Oranje-international kan zijn.

Supercopa

Ook in zijn eigen leven staat het gezinsleven steeds nadrukkelijker centraal. Frenkie de Jong genoot begin dit jaar samen met zijn vrouw Mikky Kiemeney en hun twee zoons van een eerste vakantie met zijn vieren.

Na die korte rustperiode schakelde De Jong weer moeiteloos over naar de sportieve focus. Met FC Barcelona haalde hij hard uit in de Supercopa de España: Athletic Club werd met maar liefst 5-0 verslagen. De Catalanen plaatsten zich daarmee overtuigend voor de finale, waarin aartsrivaal Real Madrid wacht.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.