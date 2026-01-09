Kenneth Taylor gaat Ajax verruilen voor het Italiaanse Lazio. Dat betekent dat hij Amsterdam achterlaat voor het prachtige Rome. In het openluchtmuseum struikel je figuurlijk over de lekkere eettentjes. Dat zorgt bij Taylors beroemde vriendin, influencer Jade Anna van Vliet, direct voor problemen.

Donderdag vloog Taylor met zijn entourage naar de Italiaanse hoofdstad. In de privéjet was uiteraard plek voor influencer Van Vliet, die van alles dumpte op haar Instagram en allerlei andere sociale kanalen. Zo maakte ze een foto van een leus die bij Lazio hangt: 'La Prima Squadra della Capitale'. Ofwel: de eerste club uit de hoofdstad. De club uit het blauwe gedeelte van de stad werd in 1900 opgericht, boze buurman AS Roma volgde pas 27 jaar later.

Gaat Jade Anna emigreren of niet?

De komende dagen zullen spannend worden voor Taylor en zijn vriendin. Zij hebben sinds eind 2023 een relatie en wonen vanaf vorig jaar samen in Alkmaar. De voetballer bezit er namelijk een penthouse, waar een hypotheek op zit van 1,9 miljoen euro. Op haar beurt heeft Van Vliet een woning in Heemskerk, die ze al eens in de verkoop had gezet. Er was een koper, maar die kreeg volgens Bekende Buren de financiering niet rond. Dus heeft de influencer het stulpje weer van de woningmarkt afgehaald.

Toch is Van Vliet van plan om Taylor te vergezellen in de Italiaanse hoofdstad. Dat verklapte ze in een video die ze deelde op Snapchat. Daarin stond uiteraard de transfer van Taylor centraal. "Ken en ik zijn gisteren (donderdag, red.) naar Rome gevlogen. Ik leef echt in een waas", vertelt ze openhartig. "Hij heeft vandaag zijn medische test, zoals ook al bekend is. En dan is het plan om naar Rome te gaan verhuizen."

Taylor brengt zijn vriendin in de problemen

Als echte Italiaanse plek betaamt, barst Rome van de lekkernijen. Dat ondervond ook de influencer in haar eerste echte dag in Rome. Zo deelde Van Vliet een foto op Instagram van een overheerlijke pasta carbonara. '75 hard gaat mis', staat erbij. Dat is een uitdaging waarbij mensen in 75 dagen heel wat voor de kiezen krijgen. Deelnemers moeten een dieet volgen en geen alcohol drinken. Dagelijks twee keer 45 minuten sporten, waarvan minimaal één keer buiten.

De andere dingen: één gallon water (3,8 liter) drinken, tien minuten een non-fictieboek lezen en iedere dag een foto van jezelf maken. Dat goede voornemen lijkt de vriendin van Taylor dus ook te hebben. Al maakt het Italiaanse leven dat er niet makkelijker op.

