Cor Pot staat al tientallen jaren bekend als échte levensgenieter. Toch heeft het leven voor de 74-jarige assistent-coach van Curaçao niet altijd alleen maar in het teken gestaan van plezier. Vooral de dubbele longembolie, die hem in de winter van 2021 trof, hakte er flink in. "Dat was wel even een eyecatcher…", vertelt Pot openhartig over die periode in Sportnieuws.nl De Maaskantine. "Dat heeft heel veel met me gedaan."

Tijdens zijn tijd als assistent-trainer van Dick Advocaat bij Feyenoord kreeg Pot plotseling last van kortademigheid en voelde hij zich uitgeput na het oplopen van slechts twee trappen. De situatie werd ernstiger toen hij tijdens een autorit pijn op de borst kreeg. Hij besloot zijn auto langs de kant van de weg te zetten en contact op te nemen met clubarts Casper van Eijck en zijn huisarts. Beiden adviseerden hem direct naar de spoedeisende hulp te gaan.

"Er volgden allerlei testen, maar ik mocht gewoon naar huis. De volgende dag bleek dat ik een dubbele longembolie had. Het was best wel even kritisch", blikt Pot terug op die hectische dagen in 2021. "Nou, dat laat je wel beseffen dat je niet meer zomaar kan leven op de manier zoals je zou willen leven. Je moet toch rekening houden met dingen die je niet zelf in de hand hebt. En daardoor kreeg ik ook bloedverdunners, die moet ik nog steeds heel mijn leven blijven slikken. Die zijn heel belangrijk voor mij geworden."

Rustige Cor Pot langs de zijlijn

Pot herstelde goed van de dubbele longembolie, maar erkent dat het hem ‘een andere kijk op het leven heeft gegeven’. "Ik ben nooit een schreeuwer geweest, maar ik gedraag me wel een stuk rustiger", vervolgt de 74-jarige trouwe assistent van Advocaat. "Maar dat komt ook doordat ik niet meer zo mobiel ben door die vervelende knie. Het gaat nu langzaam iets beter. Als het niet verandert, moet er een nieuwe knie in. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen voor het WK."

"Ik wil je wel vervangen", grapt Sportnieuws.nl-host Robert Maaskant, maar Pot reageert resoluut. "Dat denken er heel veel, hoor. Als je dan hoort hoeveel mensen dat willen en met allerlei functies… Giovanni Franken (voormalig assistent bij Curaçao) is ontslagen en wilde ook weer terug, maar dat gaan we niet meer doen. Vol is vol." Daarmee volgt ook een teleurstelling voor Hedwiges Maduro, die aangaf ook wel open te staan voor een rol als assistent van The Blue Wave.

De rol van Pot als assistent

Dean Gorré en Advocaat zijn de trainers op het veld, terwijl Pot vooral de rol van adviseur vervult. "We praten wel over trainingen, maar Dick en Dean doen de trainingen. Dick is ook nog steeds zo fanatiek als wat. Ik heb al die jaren op het veld gestaan, dat ben ik wel zat. Ik heb het laatst met Dean (toen Advocaat afwezig was door omstandigheden, red.) nog wel gedaan, maar ik geef geen trainingen meer. Ik zit of sta langs de kant en praat veel met spelers apart. Dat bevalt me prima", licht Pot toe.

