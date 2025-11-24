Alles in en rondom Curaçao is sinds vorige week in uiterste feeststemming. Het eiland wist zich voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor het WK voetbal. Daarom werden de spelers en de staf zondag gehuldigd in Rotterdam. Daar lieten oude rotten Dick Advocaat en Cor Pot zien nog altijd over soepele heupen te beschikken.

Na een bloedstollende wedstrijd tegen Jamaica wist Curaçao plaatsing voor het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico veilig te stellen. Het eiland ontplofte en de internationale media vielen over elkaar heen om de ongelofelijke prestatie te beschrijven.

Advocaat ontbrak bij feest op Curaçao

Bondscoach Advocaat was zelf niet bij de allesbeslissende wedstrijd aanwezig. Bij ESPN onthulde de 78-jarige oefenmeester dat het te maken had met de gezondheid van zijn vrouw. Hij meldde er ook bij dat het met haar inmiddels weer goed gaat en dat hij wellicht iets te voorbarig was om terug te keren naar Nederland. Door zijn afwezigheid kon Advocaat zich niet mengen in de Caribische feestvreugde.

Gelukkig hoeft hij de festiviteiten in Nederland niet aan zich voorbij te laten gaan. Omdat alle spelers die tijdens de laatste interlandperiode voor waren geselecteerd in Nederland zijn geboren, werd daarom hier de selectie van de Blue Wave gehuldigd na hun WK-stunt.

Huldiging in Rotterdam

In de Rotterdamse club Villa Thalia kwamen honderden mensen met roots uit Curaçao bijeen om samen met hun voetbalhelden feest te vieren. Onder meer Eloy Room, Shurandy Sambo en Roshon van Eijma zwengelden met dans en zang het publiek aan.

De opvallende verschijningen tussen de Caribische massa waren Advocaat met zijn assistent Cor Pot. Ondanks hun leeftijd liet het duo zien nog altijd met de voetjes van de vloer te kunnen gaan. Advocaat kreeg ook een beeldje overhandigd van de voetbalbond van Curaçao na zijn stunt. Tijdens de uitreiking scandeerde het publiek massaal: "We love Dick!"

Loting WK voetbal

Het bleef nog lang onrustig in Rotterdam. Advocaat gaat zich nu opmaken voor de loting van het WK. Deze vindt plaats op 5 december. Curaçao zal de ballenbak in gaan in pot 4. Hierdoor is het mogelijk om in dezelfde poule te komen als Nederland.