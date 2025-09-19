PSV en Ajax treffen elkaar zondag in de eerste kraker van het seizoen. Beide teams verloren deze week hun eerste duel in de Champions League en hopen in de topper de vervelende nasmaak weg te spoelen. PSV-fan Frank Lammers is deze week te gast in Sportnieuws.nl Padelpraat en onthult daarin dat hij een goede band heeft met een Ajax-legende. Ook doet de acteur vast een voorspelling voor komend weekend.

De acteur is een groot padelliefhebber en onthult in de uitzending dat hij wat dat betreft voor de goede club is geworden. "Het was de eerste club met een padelbaan in Nederland", weet hij te vertellen. Echt bespeelbaar is die echter niet meer: "Die ligt er nog, hij is wel een beetje vergaan, maar hij ligt er wel. Ik heb er alleen voor een filmpje op gespeeld. Daar viel niet meer op te spelen. Ik heb gezegd dat ze hem op moesten knappen, want het lag er treurig bij."

PSV opende het avontuur in de Champions League dinsdag met een teleurstellende 3-1 thuisnederlaag tegen Union Sint-Gillis. Presentatrice Fatima Moreira de Melo is wel benieuwd hoe PSV-fan Lammers naar dat duel heeft gekeken. "Het was jammer. De eerste helft heb ik gezien en daarna moest ik weg", reageert de acteur. Presentator Jamie Trenité, die ook aanschuift, heeft daar een gevat antwoord op: "Dat heb je goed uitgekozen."

Band met Ajax-legende Sjaak Swart

Lammers maakt zich ondanks de pijnlijke nederlaag geen zorgen en zit zondag ook gewoon in het Philips Stadion als PSV in eigen huis Ajax ontvangt voor de eerste topper van het seizoen. Hoewel de acteur een uitgesproken fan is van de Eindhovenaren onthult hij dat nog regelmatig een balletje trapt met Ajax-legende Sjaak Swart.

De band van Lammers met de 87-jarige Swart is zelfs dusdanig goed dat hij onlangs een video in Ajax-shirt deelde op zijn sociale media toen de oud-voetballer jarig was. Moreira de Melo wil weten of dat onder dwang was: "Nee, ik vind Sjaak een mooie kerel en het was een gebaar in deze snel polariserende wereld. Het is leuk om voor een andere club te zijn en daar ruzie over te maken, maar dan hoef je elkaar niet gelijk op de bek te slaan. Maar als er geen rivaliteit is, is er ook geen bal aan."

Topper tussen PSV en Ajax

Hoewel Lammers dus een goede band heeft met Swart verwacht hij wel dat de Ajax-legende een zware middag gaat beleven komend weekend. De acteur is het vertrouwen in zijn club nog niet verloren voor de topper van zondag. "PSV gaat met 4-1 winnen, we gaan wat rechtzetten", is de voorspelling van Lammers.

PSV en Ajax hebben allebei iets recht te zetten komend weekend. Ajax verloor zelf ook de eerste wedstrijd in de Champions League met 2-0 tegen Internazionale. In de competitie staan PSV en Ajax op de tweede en derde plek. De Eindhovenaren hebben na vijf duels twaalf punten en de ploeg van John Heitinga heeft er eentje minder. Feyenoord is koploper met het maximale aantal van vijftien punten.

Nieuwe aflevering Sportnieuws.nl Padelpraat

In de nieuwe aflevering van Padelpraat op Sportnieuws.nl is acteur Frank Lammers te gast. Hij duikt met Fatima Moreira de Melo (olympisch hoxckeykampioene) en presentator Jamie Trenité, die oud-tennisser John van Lottum vervangt, in de wereld van padel. Check de nieuwe aflevering hieronder.