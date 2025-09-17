De vernedering van PSV in het Champions League-duel tegen Union Sint-Gillis bracht veel emoties teweeg. Niet alleen bij de supporters in Eindhoven, maar ook bij het bestuur van de Belgische ploeg. Bij voorzitter Alex Muzio stonden de tranen in de ogen.

Voor PSV liep de eerste wedstrijd in het miljardenbal uit op een groot drama. Er werd in eigen huis met 1-3 verloren van Union. De Belgische landskampioen kon feestvieren na hun goede start in de competitiefase van het toernooi.

Want ook zij hadden niet verwacht dat ze PSV zo konden overklassen. Na een penalty in de negende minuut werd de score vlak voor rust ook nog verdubbeld. De ploeg van Peter Bosz had geen antwoord op het spel van Union.

Emotie

Dat zorgde voor hevige emoties. Union-voorzitter Muzio zat met tranen in zijn ogen op de tribune. Bij de 0-3, zo'n tien minuten voor tijd, zoomde de camera in op de Engelsman. Naast CEO Philippe Bormans speelden de emoties in de eretribune op. Muzio leek het niet te kunnen geloven. Hij ademde ook eens diep in en uit.

"We kunnen in alle wedstrijden punten halen", vertelde Union-voorzitter Alex Muzio voor de wedstrijd tegen PSV. Maar dit had hij niet verwacht. PSV deed in de slotfase nog wat terug. Ruben van Bommel scoorde in de laatste minuut van de reguliere speeltijd op aangeven van nieuwe aanwinst Paul Wanner.

Loodzwaar programma PSV

PSV gaat nog een loodzwaar programma tegemoet in de Champions League. De Eindhovenaren spelen hierna nog thuis tegen Napoli, Atlético Madrid en Bayern München. Ook gaat het nog op bezoek bij Liverpool, Newcastle United, Bayer Leverkusen en Olympiakos.

In de Eredivisie staat de regerend landskampioen zondag ook voor een lastig duel. Dan speelt PSV in eigen huis tegen Ajax. Om 14.30 uur wordt er afgetrapt.

