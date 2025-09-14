PSV versloeg NEC met een spectaculaire 5-3 overwinning, waarbij Ricardo Pepi bij zijn terugkeer in de basis meteen tweemaal het net wist te vinden. Ondanks zijn sterke optreden bleef hij opvallend bescheiden. Een spits van zijn kaliber zou juist met zelfvertrouwen zijn ambities moeten uitspreken, iets wat je van een Amerikaan normaal gesproken altijd zou verwachten.

Na negen maanden van revalideren was Pepi eindelijk weer in staat om minuten te maken vanaf het begin. Zijn aanwezigheid maakte meteen het verschil. De Texaan bracht precies wat PSV nodig had: snelheid, dynamiek en doelgerichtheid. Zijn handelingssnelheid in het zestienmetergebied is van absoluut topniveau en dat liet hij in de openingsfase tegen NEC zien. Een 'typische Pepi-goal', zo omscheef trainer Peter Bosz het doelpunt: na een perfecte aanname draaide hij à la spits van wereldklasse weg en haalde keihard uit.

Teamgenoten functioneren nóg beter

De manier waarop Pepi zich beweegt en zijn kansen benut, creëert niet alleen meer dreiging, maar ook extra ruimte voor zijn teamgenoten. Middenvelders en vleugelaanvallers lijken overduidelijk beter te functioneren met zijn aanwezigheid. Hoewel PSV zonder hem al vaak domineerde en tegenstanders van het veld blies, lijkt het met Pepi aanvalsdrang haast te verdriedubbelen. Pepi sleurt, werkt zich uit de naad en drukt keer op keer zijn stempel. Mét de Amerikaan is PSV niet te stoppen.

Indrukwekkende statistieken

De cijfers spreken boekdelen. Sinds de start van vorig seizoen stond Pepi negen keer in de basis voor PSV, waarin hij zestien keer wist te scoren. Deze indrukwekkende ratio geeft een inkijkje in zijn impact als spits. Op de persconferentie na de wedstrijd toonde Ricardo Pepi zich vooral opgelucht en gemotiveerd. "Het was heerlijk om eindelijk weer te starten. Natuurlijk is het heel anders om te scoren in een officiële wedstrijd. Dit is een goede start van het seizoen voor mij", stelde Pepi.

Pepi móét topscorer willen worden

Na de overtuigende overwinning op NEC werd Pepi gevraagd naar zijn persoonlijke doelen voor dit seizoen. De Amerikaanse spits koos er echter voor om die voor zichzelf te houden en verklaarde enkel dat dit ‘zijn jaar moet worden’. Hoewel bescheidenheid een fraaie eigenschap is, zou het Pepi goed doen om zijn ambities wél duidelijk uit te spreken. Neem bijvoorbeeld Wout Weghorst, de Ajax-spits en Oranje-international. Ondanks de kritiek die hij vaak ontvangt, durft hij wél openlijk te zeggen dat hij ernaar streeft om topscorer van de Eredivisie te worden.

Voor een spits van het kaliber van Pepi hoort dat ook de norm te zijn. Hij heeft alles in huis: de techniek, de snelheid en het instinct om dé beste spits van de competitie te zijn. Mits hij fit blijft, is het niet meer dan logisch dat hij zich richt op de topscorerstitel. Daarbij speelt hij in dienst van PSV, op papier de sterkste ploeg van Nederland, wat hem de ideale omgeving biedt om minimaal twintig doelpunten te maken dit seizoen. Met zijn kwaliteiten kan en moet Pepi de vlaggendrager zijn in de Eredivisie.

Domineren in Eredivisie dankzij Pepi en Boadu

Met de komst van Myron Boadu en de terugkeer van Ricardo Pepi beschikt PSV eindelijk weer over de offensieve kracht en dynamiek die nodig is om de Eredivisie te domineren. Beide spitsen brengen unieke kwaliteiten: Pepi met zijn doelgerichtheid en slimme positionering, en Boadu met zijn snelheid en explosiviteit. Samen vormen zij een aanvallend duo dat tegenstanders continu onder druk kan zetten en PSV in staat stelt om haar status als topfavoriet voor de landstitel kracht bij te zetten.

