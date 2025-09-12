Sem Westerveld, doelman van MVV Maastricht, heeft een bijzondere weg afgelegd naar het profvoetbal. Als zoon van oud-international Sander Westerveld, die onder meer bij Liverpool onder de lat stond, is Sem opgegroeid met voetbal in zijn bloed. Toch heeft hij zich naar eigen zeggen nooit laten definiëren door de naam van zijn vader. "Soms botsten de tips van hem wel met de trainers van AZ", stelt Westerveld.

Op zijn veertiende verhuisde de familie Westerveld naar Nederland, toen Sander Westerveld stopte met zijn voetbalcarrière. In het buitenland werd hij nauwelijks geconfronteerd met de loopbaan van zijn vader. "Totdat ik in Nederland kwam had ik helemaal geen besef dat ik de ‘zoon van’ was, dat kwam pas bij AZ. In het buitenland kende iedereen mijn vader wel, maar ik werd nooit zo genoemd. Maar ja, dat komt misschien ook omdat ik toen nog niet op hoog niveau voetbalde", zegt hij tegenover Sportnieuws.nl.

Géén voorkeursbehandeling

De 23-jarige doelman, dit seizoen uitblinker bij MVV, werd absoluut niet geholpen door zijn vader. De ex-international weigerde zijn zoon zelf naar het profvoetbal te brengen. "Hij was bang dat je dan binnenkomt als ‘de zoon van’ en dat wilde hij niet. Ik ben toen wel echt boos op hem geworden en zei: hallo, als je me naar Ajax, Feyenoord, PSV of AZ kan brengen, waarom doe je dat dan niet?"

"Uiteindelijk ben ik er natuurlijk heel erg blij mee, maar op jonge leeftijd begrijp je dat niet", vervolgt Westerveld, die uiteindelijk slechts één training nodig had om zich te bewijzen bij AZ. "Dan weet je dat je goed genoeg bent." Werd er vaak naar zijn vader gewezen? "Natuurlijk zeggen sommigen wel dat je er alleen zit door je vader, vooral als je een keer slecht speelde. De jongens bij AZ maakten natuurlijk ook vaak grapjes, maar zij wisten ook wel dat ik goed genoeg was. Ik heb nooit last van de naam gehad."

'Het botste soms wel met de trainers'

De invloed van zijn vader blijft groot. Als zesvoudig international van het Nederlands elftal voorziet hij zijn zoon van waardevolle tips, wat bij AZ nog weleens tot een meningsverschil leidde. "Hij is natuurlijk wat meer van: schiet die bal maar gewoon lang en hou ze tegen, terwijl het bij AZ altijd ten koste van alles opbouwen is. Dat botste nog weleens", blikt Westerveld terug.

"Ik moet zeggen dat ik wel meer naar mijn vaders kant toe ben gegaan met opbouwen. Ik heb nog altijd wel in mijn achterhoofd: ik ga geen driehoekjes maken in de zestien of domme dingen doen. Ik heb altijd een stemmetje van mijn vader in mijn hoofd, die zegt: als het te veel wordt, schiet gewoon lang."

Mentale steun van vader en opa

Sem ontwikkelde zich ook enorm op mentaal gebied, onder meer door zijn vader. "Hij heeft me heel vaak rustig gehouden, want ik was heel gretig vroeger. Hij zei altijd dat ik te hard werkte, te veel trainde en dat ik rustig moest doen. Ik ben veel geblesseerd geweest en vaak kwam dat voort uit overbelasting. Ik wilde te graag en kende mijn grenzen niet."

Hij werd vaak beschermd tegen zelfkritiek na een slechte wedstrijd. Waar veel jonge spelers bang waren voor confrontaties met hun ouders, ervoer Sem het tegenovergestelde. “Veel jongens durfden niet in te stappen bij hun vader, omdat ze dan op hun plek werden gezet. Maar ik schold mezelf juist helemaal uit en dan zei hij juist: hé, doe eens rustig, man. Je bent nog jong, wat maakt het uit? Volgende wedstrijd ga je er weer voor."

Hoewel Sem soms meer 'gepusht' had willen worden door zijn vader, begrijpt hij nu dat de balans de juiste was. "Ik heb misschien juist iemand nodig die een beetje de rem erop zet en dat heeft hij altijd gedaan. Ik denk dat hij dat goed heeft aangevoeld, ook omdat hij me natuurlijk kent. Dus dat is uiteindelijk wel heel fijn geweest."

Belangrijke les van opa

Naast vaderlijke wijsheid kreeg hij ook een belangrijke les mee van zijn opa, Hennie Ardesch. De oud-doelman van onder meer FC Twente en ADO overleed in 2019 aan een hartaanval, maar stuurde vlak daarvoor nog een waardevol bericht naar zijn kleinzoon. "Ik was teleurgesteld dat ik niet had gespeeld en stuurde mijn opa een appje. Daarop reageerde hij: rustig aan, jouw tijd komt nog wel. Dat was één van de laatste appjes die ik heb gekregen. Voor elke wedstrijd denk ik aan hem en hoop ik dat hij trots op me is", besluit Westerveld, die vrijdagavond met MVV tegen SC Cambuur speelt.

