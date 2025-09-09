MVV-doelman Sem Westerveld heeft een opvallende jeugd achter de rug. Als zoon van ex-keeper Sander Westerveld, onder meer bij Liverpool, Real Sociedad en Ajax Cape Town, groeide Sem op in verschillende landen en maakte hij al op jonge leeftijd een unieke ‘wereldreis’ mee. Die ervaringen hebben hem gevormd als mens, maar ook als voetballer. "Ik wil zo snel mogelijk naar het buitenland", stelt hij duidelijk.

De 23-jarige Westerveld verhuisde in zijn jeugd maar liefst tien keer vanwege de voetbalcarrière van zijn vader. Als kind maakte hij mee dat de voormalige doelman actief was bij liefst acht verschillende clubs. "Mijn jeugd was uniek. Mijn vader heeft toch wel wat clubs gehad, dus tot mijn veertiende ben ik bijna elk jaar verhuisd", vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

Ondanks die vele verhuizingen heeft hij één plek altijd als thuis ervaren: Enschede. "Mijn broertjes, zusje en ik wisten alleen nooit echt wat thuis was, maar Enschede was altijd de plek waar we naartoe gingen en waar onze hele familie was. Dat voelt toch het meest als thuis."

'Ik wil zoals jou zijn'

Wat Westerveld, net als veel andere Nederlandse kinderen, wél gemeen had in zijn jeugd, was het van jongs af aan bezig zijn met voetbal, in zijn geval altijd met een bal in zijn handen. "Mijn vader pushte me altijd om spits te worden. Hij vond dat veel leuker voor mij, omdat ik dan goals kon maken en meer geld kon verdienen", lacht hij. "Maar toen zei ik al: geld boeit me niet, ik wil zoals jou zijn", zegt Sem over zijn keuze om in de voetsporen van zijn vader te treden.

Het talent van AZ heeft zelf maar weinig herinneringen aan de voetbalcarrière van zijn voorbeeld. "Het eerste wat ik me écht kan herinneren is Italië, maar vooral Zuid-Afrika vond ik geweldig. Ik speelde bij Ajax Cape Town in de jeugd, begon vrienden te maken en toen zeiden mijn ouders: kom, we gaan terug naar Nederland. Dat vond ik wel heel zwaar en ik was écht boos op mijn ouders, want ik wilde niet weg."

Verhalen uit héél andere wereld

Westerveld kijkt met bijzondere herinneringen terug op zijn tijd in Zuid-Afrika, waar hij als jonge keeper in een compleet andere cultuur terechtkwam. "Ik was, samen met een andere keeper, de enige jongen met een witte huidskleur en zat in een team met allemaal jongens uit sloppenwijken", vervolgt hij.

Die situatie bracht fascinerende en soms hartverscheurende taferelen met zich mee. "We moesten op de club altijd een havermoutshake nemen, omdat mijn teamgenoten anders niet genoeg voeding kregen. Die jongens smeekten om een shake, maar ik vond dat helemaal niet lekker. Dan word je natuurlijk wel gezien als een verwend, wit kind uit een rijke familie, maar ik gaf de shake altijd met liefde aan hen."

Soms was de situatie schrijnend. "Er kwamen jongens af en toe ook opeens niet meer op de club, bij mijn vader is zelfs een keer een teamgenoot vermoord…" Die ervaringen drukten Sem al vroeg met zijn neus op de harde realiteit. "Je kunt je niet voorstellen hoe dat is voor die jongens. Ik wist gewoon dat hun thuissituatie zó anders was dan die van mij. Ik heb behoorlijk wat meegemaakt op jonge leeftijd, dat doet wel wat met je."

'Andere kijk op het leven'

De tijd in Afrika liet Sem zien hoe anders zijn eigen positie in de wereld was. "Dan zie je wel dat andere dingen belangrijk zijn en ben je sneller blij met bepaalde dingen. In Zuid-Afrika loopt iedereen met een lach op hun gezicht terwijl ze niets hebben, en in Nederland hebben we alles en toch zijn we vaak chagrijnig. Ik ben zó blij dat ik daar ben opgegroeid, dat was voor mij de beste manier om op te groeien met een open mind."

Toen hij uiteindelijk op zijn veertiende in Nederland belandde, had Sem aanvankelijk moeite om zich aan te passen. “Opeens was merkkleding heel belangrijk en werd je bijna uitgelachen als ik vertelde dat ik met kleding van de H&M liep. In Zuid-Afrika liep je gewoon op blote voeten en kocht je kleding in de supermarkt… Gelukkig begreep ik het niet, anders had ik er misschien meer last van gehad. Ik lachte die kinderen alleen maar uit, omdat ze stoer deden dat ze dure kleding hadden. Maar goed, daarna kwam ik in de voetbalwereld terecht en werd het alleen maar erger", gaat hij verder.

Zo snel mogelijk naar het buitenland

De 23-jarige keeper van MVV geniet volop van zijn tijd in Maastricht en droomt van een doorbraak bij AZ, maar stiekem hoopt hij ook op een snelle stap naar het buitenland. "Tegen mijn vriendin zeg ik altijd dat ik zo snel mogelijk naar het buitenland wil. Het trekt me gewoon heel erg om hetzelfde carrièrepad als mijn vader te hebben. De Eredivisie is een mooie competitie, maar als ik moet kiezen tussen de Eredivisie, LaLiga of Serie A, dan is de keuze snel gemaakt. Ik wil veel van de wereld zien."

Zijn vader probeert hem te temperen en adviseert hem eerst stappen te maken in Nederland. "Ik heb het er vaak met mijn vader over en die zegt altijd: doe maar rustig, maak eerst minuten in de Eredivisie en ga vanuit daar naar het buitenland. Maar ik heb liever dat ik vijftien jaar in Spanje ga keepen, dan ieder jaar een ander land. Maar goed, je kunt alles willen in de voetbalwereld, het belangrijkste is dat je fit blijft", besluit hij.

