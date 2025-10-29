Je hebt cupfighters en cupfalers en tot die laatste categorie behoort zonder twijfel Helmond Sport. De Nederlandse profclub uit de Keuken Kampioen Divisie beleeft al jaren een bekerdrama in de Eurojackpot KNVB Beker en vierde dinsdagavond een pijnlijk jubileum.

Al jaren wacht de club uit Brabant op het winnen van de eerste ronde van de beker. Eredivisionist PEC Zwolle kwam dinsdag op bezoek en na vijf minuten leek de vloek verbroken te kunnen worden. Lennerd Daneels zette de thuisclub op een 1-0 voorsprong, maar de droom kon al voor rust weer de prullenbak in. Via Kaj de Rooij, Shola Shoretire en Thijs Oosting (twee keer) verloor Helmond Sport met 1-4 en neemt het bekerdrama inmiddels bizarre vormen aan.

Tiende keer op rij

Het is nu namelijk voor de tiende keer op rij dat Helmond Sport al in de eerste ronde van de KNVB Beker uitgeschakeld wordt. In seizoen 2015/2016 was het voor het laatst dat er door gebekerd werd. Toen viel het doek in de derde ronde tegen Heerenveen. Sindsdien werd er geen bekerduel meer gewonnen. Ligt dat dan aan vreselijk veel pech bij de lotingen? Dat valt wel mee. De afgelopen tien seizoenen trof Helmond Sport zowel clubs uit de Eredivisie, als uit de KKD, als amateurs. Een overzicht van de ploegen die de Brabanders uitschakelden.

Drama tegen amateurs

Tien jaar geleden was misschien wel meteen de pijnlijkste nederlaag. De amateurs van Kozakken Boys wonnen met liefst 3-0 in Helmond. Daarna werd er achtereenvolgens verloren van Cambuur (1-5), Fortuna Sittard (0-5), GVVV uit Veenendaal (1-2), Excelsior (0-4), FC Groningen (0-4), Go Ahead Eagles (1-3), Spakenburg (1-3), Telstar (0-3) en nu dus PEC Zwolle (1-4). De eigen website baalde zo van de uitslag, dat die nog niet eens verwerkt was op woensdagochtend.

Keuken Kampioen Divisie

Het is niet zo dat Helmond Sport dit seizoen weer zo dramatisch was dat de nederlaag tegen PEC Zwolle van mijlenver te zien was. In de Keuken Kampioen Divisie staat de club van trainer Jurgen Seegers net in het rechterrijtje, met zestien punten uit dertien wedstrijden.