Topscheidsrechter Danny Makkelie mag zich gaan opmaken voor een mooi Europees affiche. De 43-jarige arbiter krijgt namelijk de leiding over het duel van een Engelse topclub.

Makkelie is door de UEFA aangesteld om dinsdagavond de wedstrijd tussen Arsenal en Bayer Leverkusen in de achtste finale van de Champions League te fluiten. De belangen in Londen zijn groot, want de heenwedstrijd in Duitsland eindigde in 1-1.

Volledig Nederlands arbitrageteam

Makkelie krijgt in het Emirates Stadium hulp van genoeg landgenoten. Het volledige arbitrageteam van de wedstrijd tussen Arsenal en Bayer Leverkusen is namelijk Nederlands. Naast zijn vaste assistenten is Allerd Lindhout de vierde man en zijn Dennis Higler en Pol van Boekel de VAR.

Het is richting het aankomende WK voetbal belangrijk dat Makkelie en zijn team een goede wedstrijd afleveren. De FIFA gebruikt de prestaties van scheidsrechters in de topwedstrijden in de Champions League als meetpunt om de selectie arbiters voor het prestigieuze toernooi in Noord-Amerika te maken. De laatste Champions League-wedstrijd die Makkelie, die in het dagelijks leven ook politieagent is, floot was een groepsfase-duel tussen Napoli en Sporting Portugal.

Makkelie bekritiseerd

De week voor Makkelie's belangrijke wedstrijd in Londen werd de scheidsrechter nog bekritiseerd bij Vandaag Inside. " Onze Dordtse vriend heeft echt geen goed seizoen hè, Makkelie", opperde René van der Gijp donderdagavond. Zijn kompaan Johan Derksen kon zich vinden in die woorden. "Sinds hij dat nieuwe haar heeft fluit hij niks meer."