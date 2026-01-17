De finale van de Afrika Cup wordt zondagavond gespeeld en dus bouwt de spanning zich op. Senegal is naar de Marokkaanse hoofdstad Rabat gekomen om het op te nemen tegen het thuisland, maar dat ging niet zonder slag of stoot.

Op sociale media kwamen beelden voorbij van het Senegalese voetbalelftal dat uit de trein stapt op een station in Rabat. Er is te zien hoe er menigtes Marokkaanse mensen om de selectie van Senegal staat en hoe zij, volgens de bondscoach van het Afrikaanse land, 'belaagd' zijn.

🇸🇳 This is how the Senegal national team arrived in Rabat for Sunday’s #AFCON2025 final against hosts Morocco



Absolutely embarrassing scenes for African football in 2026



pic.twitter.com/g31RPIVRH4 — Algeria FC (@Algeria_FC) January 17, 2026

Fikse kritiek

Bondscoach Pape Bouna Thiaw heeft tijdens een persconferentie in aanloop naar de finale zijn kritiek geuit op de organisatie van het grote voetbaltoernooi. "Het imago van Afrika staat op het spel. Onze competitie, die vroeger door niemand werd bekeken, is nu zeer prestigieus. We mogen dat niet verkwisten”, zei Thiaw. „Tot nu toe is de organisatie uitstekend geweest, en grote dank aan Marokko. Maar we hebben allemaal gezien wat er gisteren is gebeurd en dat was onacceptabel. Een team als Senegal, dat uit de trein stapt, wordt geconfronteerd met zo'n menigte; de ​​spelers liepen gevaar.”

Eerder had de voetbalbond van Senegal ook al kritiek geuit op de organisatie van deze Afrika Cup. Dat ging over de armetierige staat van hun onderkomen en trainingsfaciliteiten. Dit nieuwe voorval zal daarbij niet geholpen hebben voor de Senegalezen.

Finale Afrika Cup

Zondagavond om 20.00 uur Nederlandse tijd wordt de finale van de Afrika Cup gespeeld in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Senegal neemt het daarin op tegen thuisland Marokko. Voor Senegal is het vijf jaar geleden dat het prestigieuze toernooi voor het laatst gewonnen werd, terwijl Marokko alleen in 1976 de grote winnaar was. De laatste finale van Marokko was in 2004, toen thuisland Tunesië te sterk was.