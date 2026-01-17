Nigeria heeft de strijd om het brons op de Afrika Cup gewonnen van Egypte. Het is de negende keer dat de ploeg de troostfinale won. Na een afgekeurd doelpunt in de reguliere speeltijd moesten er strafschoppen genomen worden.

Nigeria won in Casablanca de strijd om het brons van Egypte na strafschoppen. Nadat Ademola Lookman de vierde penalty had verzilverd, was de winst zeker. De strafschoppen waren nodig, omdat na de reguliere speeltijd de stand 0-0 was. Er werd niet verlengd; penalty's moesten meteen de beslissing brengen.

In de wedstrijd viel wel een doelpunt na ongeveer 35 minuten. Samuel Chukwueze stond aan de basis. Hij kopte zelf eerst mis, maar kreeg de bal in de rebound terug en uit zijn voorzet kopte Paul Onuachu wel raak. De VAR greep echter in en keurde het doelpunt af, omdat Onuachu een overtreding had begaan vlak voordat hij scoorde.

Nigeria had de halve finale tegen Marokko nog verloren na strafschoppen, maar doelman Stanley Nwabali was op dreef tegen Egypte. Hij keerde de inzetten van sterspeler Mohamed Salah en Omar Marmoush.

Finale

Zondag is de finale van het toernooi tussen Marokko en Senegal. De twee ploegen nemen het om 20.00 uur tegen elkaar op in Rabat. De laatste keer dat de Marokkanen in de finale stonden was in 2004, toen er van Tunesië verloren werd. Marokko won het toernooi één keer, namelijk in 1976. Senegal was in 2021 nog de winnaar van de Afrika Cup

Voormalig Marokkaans-international Ali Boussaboun kijkt enorm uit naar de finale. "Marokko is al jaren goed bezig, maar op deze Afrika Cup zijn ze écht onvermoeibaar. Ze hebben een over-mijn-lijk-mentaliteit, niemand verzaakt", zei hij in gesprek met Sportnieuws.nl. Boussaboun verwacht in ieder geval dat de finale een ongekende ontlading zal brengen. "We hebben al een voorproefje gezien van wat er kan losbarsten. Zondag wordt dat keer tien."