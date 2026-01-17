De Afrika Cup nadert zijn ontknoping en de finale tussen Marokko en Senegal is er eentje om van te watertanden. In de studio bij Ziggo Sport zijn de Marokkaanse fans tijdens elke wedstrijd goed vertegenwoordigd en dat levert nu zelfs een andere commentator op in de finale.

Tijdens een eerdere wedstrijd van Marokko was Khalid Alterch, beter bekend als rapper en acteur ICE, te gast in de studio. Na afloop grapte hij met presentator Wytse van der Goot over het commentaar tijdens die wedstrijd. "Ik vond de commentator bij de wedstrijden van Marokko een beetje slap", is Alterch eerlijk. "Hij is iets te vaak stil en doet alsof het vaak slecht is. Als we de finale bereiken ga ik commentaar doen."

'Fan-commentaar'

En zo gezegd, is zo gedaan. Vrijdag maakte Ziggo bekend dat ICE samen met oud-voetballer Nordin Boukhari het commentaar zal doen tijdens de finale van de Afrika Cup. Van der Goot maakte het al eerder bekend. "Hij gaat het echt doen. Hij gaat fan-commentaar geven." De rapper en acteur is Nederlander maar heeft een Marokkaanse afkomst. Dit geldt ook voor Boukhari, die in Rotterdam geboren werd, maar zijn interlands voor Marokko speelde.

ICE is een bekende acteur van onder meer de serie Mocro Maffia. Verder staat hij tegenwoordig ook in het theater en timmert hij dus zelfs als voetbalcommentator aan de weg. Boukhari is een oud-voetballer die via Sparta bij Ajax terecht kwam. Na vier jaar in de hoofdstad, waarvan eentje op huurbasis in Breda werd afgewerkt, ging Boukhari verder. Zijn carrière bracht hem bij achtereenvolgens FC Nantes, AZ, Sparta, Al-Ittihad, NAC, Kasimpasa, Wisla Krakow, NAC, RKC en Sparta. Inmiddels is Boukhari assistent-trainer bij Almere City, nadat hij zijn carrière als profvoetballer in 2014 beëindigde.

Finale Afrika Cup

De finale van de Afrika Cup wordt op zondagavond om 20.00 uur Nederlandse tijd gespeeld. In Rabat nemen Senegal en thuisland Marokko het tegen elkaar op. De laatste keer dat de Marokkanen in de finale stonden was in 2004, toen er van Tunesië verloren werd. Marokko won het toernooi één keer, namelijk in 1976. Senegal was in 2021 nog de winnaar van de Afrika Cup