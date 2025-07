Een opvallend bericht over FC Barcelona. De Catalaanse topclub zou vandaag afreizen naar Japan voor een bijzonder oefenduel. Maar dat gaat niet gebeuren. De reden daarvoor is een rel aan de andere kant van de wereld.

Eigenlijk zou de selectie het vliegtuig naar Japan pakken voor een oefenpotje met Vissel Kobe, de club waar voetballegende Andrès Iniesta ook jarenlang speelde. De Catalaanse club bracht woensdagavond echter het nieuws naar buiten dat het duel niet doorgaat en wijst promotor "D DRIVE" aan als schuldige. De promotor zou het contract ernstig hebben geschonden. Het statement van Barcelona is helder en spreekt ook over de rest van de tour in Zuid-Korea.

"FC Barcelona is genoodzaakt de oefenwedstrijd in Japan, die aanstaande zondag zou plaatsvinden, te annuleren vanwege een ernstige contractbreuk door de promotor." De club overweegt nog wel naar Zuid-Korea te reizen voor de wedstrijden tegen FC Seoul (31 juli) en Daegu FC (4 augustus), mits de promotor aan bepaalde voorwaarden voldoet.

"Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal het team de komende dagen alsnog naar Zuid-Korea afreizen. FC Barcelona betreurt dit incident en de impact op de vele Barça-fans in Japan", aldus de verklaring van de club.

Promotor wijst naar Japanners

Het draait allemaal, zoals zo vaak, om geld. Het afgesproken bedrag voor de oefenwedstrijd tegen Vissel Kobe is niet op de rekening van Barcelona gestort. Promotor D-DRIVE wijst echter met de beschuldigende vinger naar Yasuda Group, hoofdsponsor van Real Sociedad, waarmee de afspraken waren gemaakt.

"D-DRIVE had vandaag (woensdag) de volledige betaling voor de wedstrijd moeten ontvangen. Dat is echter niet gebeurd. Yasuda Group heeft ons herhaaldelijk ongeldige en vervalste documenten verstrekt en ons misleid door te beweren dat de betaling al was overgemaakt naar Zuid-Korea."

"We hebben een audio-opname van een medewerker van Yasuda Group waarin wordt verklaard dat hun CEO het geld uiteindelijk niet heeft overgemaakt. Dit bewijst de opzettelijke fraude", verklaart Seul Ham, directeur van D-DRIVE, de officiële promotor van de Aziatische tour van FC Barcelona 2025.

Wat gebeurt er nu?

Ham verzekert: "We zullen juridische stappen ondernemen tegen de verantwoordelijke Japanse partijen om de schade te verhalen. In Zuid-Korea zijn de wedstrijden volledig voorbereid en alle kosten gedekt. Alleen de vluchten moeten nog betaald worden. Aan onze fans in Zuid-Korea: we garanderen jullie onvergetelijke wedstrijden."

Na de Aziatische tour speelt Barça op 10 augustus de Trofeu Joan Gamper tegen Como. De competitiestart in LaLiga is op 16 augustus tegen Mallorca.

