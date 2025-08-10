Nigel de Jong schoof zondagochtend aan bij Goedemorgen Eredivisie om te praten over de veranderingen bij de Oranje Leeuwinnen. De technisch directeur ging daar dieper in op het vertrek van bondscoach Andries Jonker en diens opvolger.

De KNVB heeft het contract van Andries Jonker als bondscoach van de Nederlandse voetbalsters niet verlengd omdat "de energie uit zijn werkwijze sloop". Dat verklaarde technisch directeur De Jong van de voetbalbond.

'Eigen observatie'

"De energie slipt op een gegeven moment uit het elftal", zei De Jong tijdens het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN. "Dat was een eigen observatie van mij. Het was een goed moment om door te schakelen."

"Hij heeft tijdens de cyclus een goede basis gelegd voor de huidige structuur, na een moeilijke periode met (voorganger) Mark Parsons", aldus De Jong, die toch vond dat er behoefte was aan verandering. "De gouden generatie gaat richting het einde. Er komt een transitieperiode aan. We wilden daar een nieuwe coach voor."

Nieuwe bondscoach

De KNVB maakte in januari al bekend dat Jonker na het EK in Zwitserland van deze zomer zou vertrekken. De Jong wilde tot dit moment geen uitleg verschaffen over de redenen van zijn vertrek. Oranje werd op het EK al in de groepsfase uitgeschakeld.

De Jong heeft niet overwogen om voor het EK al afscheid te nemen van Jonker. "Daar was geen aanleiding voor. We hebben alles van tevoren besproken en besloten om het EK nog te doen." Arjan Veurink is sinds het EK de nieuwe bondscoach van de voetbalsters.