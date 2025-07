Voetbalster Vivianne Miedema heeft een bijzondere verrassing in haar brievenbus gevonden. De Oranje-international bleef vanwege haar vriendin langer hangen bij het EK dan de andere Leeuwinnen. Ondanks de matige prestatie van Nederland, beleefde Miedema een hoogtepunt.

De 127-voudig international maakte op het EK vrouwenvoetbal in Zwitserland haar 100e doelpunt in het Nederlands elftal. Een unicum in het Nederlandse dames én herenvoetbal. Ze behaalde het jubileum door in de groepsfase van het EK tegen Wales een doelpunt te maken.

Verrassing na EK

Dat was direct haar enige doelpunt tijdens het EK, want het team van bondscoach Andries Jonker werd in de groepsfase uitgeschakeld. Frankrijk en Engeland waren beiden te sterk. Miedema bleef langer hangen op het eindtoernooi om haar vriendin Beth Mead voor de tweede keer op rij Europees kampioen te zien worden met Engeland.

Bij terugkomst vond de Manchester City-speelster een hartelijke verrassing in haar postbus. Haar eerste profclub, SC Heerenveen, heeft een shirtje opgestuurd met het rugnummer 100. Miedema reageert in haar Instagram Stories met wit-blauwe hartjes, de kleuren van de club waar ze van 2011 tot en met 2014 voor speelde.

Vivianne Miedema ontvangt een verrassing van haar oud-club sc Heerenveen:

i Miedema ontvangt een shirt van oud-club SC Heerenveen. IG/viviannemiedema

Sc Heerenveen

Miedema groeide als voetbalster op bij HZVV, een amateurclub in Drenthe. Op 14-jarige leeftijd ontving ze haar eerste profcontract bij sc Heerenveen. Ook voor de ploeg uit Friesland wist ze de netten goed te vinden. In 69 wedstrijden maakte ze 78 doelpunten. Het leverde haar een transfer naar Bayern München op. Momenteel staat ze onder contract bij Manchester City, nadat ze tussen 2017 en 2024 sterspeler was bij Arsenal.

100 doelpunten

De topspits komt met haar 100 doelpunten in een bijzonder lijstje terecht. 18 voetbalsters maakten 100 of meer doelpunten voor hun land. Dit relatief hoge aantal heeft vooral te maken met de jonge leeftijd waarop voetbalsters vaak international worden. Ex-voetbalster Christine Sinclair is de recordhouder met 190 doelpunten voor Canada.

Bij de mannen zijn er slechts drie spelers die meer dan 100 doelpunten voor hun land maakte: Lionel Messi (112), Cristiano Ronaldo (138) en de Iraanse Ali Daei (108). Memphis Depay en Robin van Persie zijn met hun record van vijftig doelpunten verre van dit legendarische aantal.