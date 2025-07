Arjan Veurink is pas net terug van het feest dat hij vierde met Europees kampioen Engeland, maar is wel al flink bezig om de Oranje Leeuwinnen te veranderen. De nieuwe bondscoach van de Nederlandse voetbalsters kiest voor een compleet nieuwe technische staf, met grote namen erbij. Hij is zelf de opvolger van Andries Jonker.

Martijn Reuser gaat bij de KNVB aan de slag als assistent van Arjan Veurink, de nieuwe bondscoach van de vrouwen. Dat meldt de voetbalbond in een persbericht. De 50-jarige Reuser speelde zelf één interland voor Oranje. Met Ajax won hij in 1995 de Champions League en in die periode ook vier keer de landstitel. Als trainer werkte Reuser in de jeugdopleiding van Ajax en ook bij de KNVB had hij jeugdelftallen onder zijn hoede. Bij het WK van 2022 in Qatar maakte hij deel uit van de scoutingsstaf van het Nederlands elftal.

Wiegman neemt assistenten over

Vorige maand werd al bekend dat Roos Kwakkenbos assistent van Veurink wordt. De drievoudig international werkte als bondscoach van Oranje onder 19 (vrouwen). De KNVB was op zoek naar nieuwe assistenten omdat Arvid Smit en Janneke Bijl zich na de zomer aansluiten bij de Engelse bond, waar ze bondscoach Sarina Wiegman gaan assisteren. De technische staf van Veurink, die juist vertrekt als assistent van Wiegman en Andries Jonker opvolgt, bestaat verder uit keeperstrainster Eline Sol en prestatiecoach Iwan Redan.

'Ik ben trots op de technische staf'

"Ik ben trots op de technische staf die we hebben samengesteld. We hebben bewust gekeken naar de kwaliteiten en competenties van ieder individu om elkaar optimaal aan te vullen. Het is een diverse en complementaire groep en ik kijk ernaar uit om met hen samen te werken", aldus de 38-jarige Veurink, die als assistent van Wiegman drie Europese titels won (één met Nederland en twee met Engeland), via de KNVB.

Volgende wedstrijd?

Het is nog niet bekend wat de eerste wedstrijd van Veurink als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen wordt. Het EK vrouwenvoetbal is net afgelopen en Nederland likt de wonden na een dramatische groepsfase, waarin werd verloren van zowel Engeland als Frankrijk.