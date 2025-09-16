PSV begon met een enorme kater aan het nieuwe Champions League-seizoen. Thuis tegen Union Sint-Gillis, de koploper van België, stond het scorebord in het Philips Stadion bij de rust al op 0-2. Hoe PSV de tegengoals weggaf, zorgde voor flinke kritiek in de analyse tussen de bedrijven door.

"Beide goals zijn symbolisch voor hoe PSV speelt, met al die domme acties", valt Youri Mulder met de deur in huis bij Ziggo Sport. "Natuurlijk is het een penalty, Pepi ziet niet dat die Union-speler komt en die gaat als een sluwe vos naar de grond. Maar Pepi moet de bal meteen wegkoppen of beter aannemen. Je weet dat als je daar staat als spits, dat je alleen maar weg hoeft te werken. Daarom sta je daar", geeft Mulder de spits van PSV de schuld van de 0-1 van Promise David. De spits van Union pakte het cadeautje van de Amerikaan door de strafschop weg te geven, feilloos uit.

'Ongekend op dit niveau'

Pepi was ook verantwoordelijk voor de tweede tegentreffer, door op het middenveld balverlies te lijden. Anouar Ait El Hadj soleerde vervolgens door het PSV-centrum en scoorde oog-in-oog met Matej Kovar de 0-2. Maar Boudewijn Zenden snapt vooral de rol van verdediger Armando Obispo niet. "Ik begrijp niet hoe hij het duel aangaat. Dat is eigenlijk ongekend op dit niveau. De as van het veld moet je áltijd dicht zetten en hij laat hem zo door."

'PSV voetbalt lauw'

Zenden en Mulder zijn hard voor PSV, dat 'lauw' voetbalt en 'speelt met het gevoel dat het wel goedkomt'. "Maar deze móét je winnen, nu moet het gebeuren, met al die grote clubs nog te gaan", probeerde Mulder de boel nog op te zwepen voor de tweede helft. Zenden vreesde het ergste al. "Op deze manier komt het niet goed." In de rust werd Obispo al geslachtofferd door trainer Peter Bosz. Hij zette met een dubbele wissel de boel op scherp. Ook Jerdy Schouten werd gewisseld. Guus Til en Anass Salah-Eddine kwamen voor hen in de ploeg.

Loodzwaar schema

PSV heeft een loodzwaar schema in de Champions League en dus werd de thuiswedstrijd tegen Union bestempeld als een 'moetje' om te winnen. Zenden en Mulder waren het daar volledig mee eens, al zitten in de eerste wedstrijden nog meer kansjes voor de club. Na Union gaat PSV op bezoek bij het zwalkende Bayer Leverkusen (zonder de al ontslagen Erik ten Hag). Daarna komt Noa Lang met Napoli op bezoek in Eindhoven en volgt een uitduel bij Olympiakos in Griekenland.

