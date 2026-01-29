Benfica-doelman Anatoliy Trubin werd de onverwachte held in de historische overwinning van Benfica op Real Madrid. De Oekraïner kopte de 4-2 binnen in de slotseconde, waarmee hij zijn ploeg naar de tussenronde van de Champions League kopte. "Ik zag iedereen gebaren om naar voren te gaan."

Na afloop stond Trubin met de mond vol tanden. Hij werd door de pers uitgedaagd om zijn bizarre doelpunt tegen Real Madrid, in de absolute slotfase, te verklaren. De keeper verborg zijn verbazing niet. Hij onthulde dat hij, vóór die epische actie, niet eens doorhad dat zijn team nog één doelpunt nodig had om door te gaan. En toen… werd geschiedenis geschreven.

Gevoelens na historische goal

"Eerst had ik niet door wat we nodig hadden", begint Trubin enthousiast zijn verhaal tegenover A Bola. Teamgenoten gebaarden dat hij naar voren moest gaan. "Ik zag ook de coach, dus ik ging mee, naar het strafschopgebied en ik weet het niet… Ik weet niet wat ik moet zeggen. Een waanzinnig moment. Er was een vergelijkbaar moment tegen FC Porto, toen was ik er dichtbij. Nu is het gelukt. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ben niet gewend om te scoren. Ik ben 24 jaar en dit is de eerste keer. Ongelooflijk", stamelt hij.

Trubin krijgt gekscherend de vraag of hij zichzelf ziet als concurrent voor oud-AZ'er Vangelos Pavlidis, die bij Benfica in de spits staat. "Natuurlijk, hij moet alert zijn", lacht de keeper. De Griekse aanvaller kwam ook tot scoren, hij benutte in de blessuretijd van de eerste helft een strafschop.

'Als team waren wij beter'

"We begonnen goed", vervolgt Trubin serieus zijn analyse. "We waren absoluut niet bang. Real Madrid heeft vijftien Champions League-titels, dat zegt veel over wat voor team ze zijn. We hadden geen andere optie dan winnen, maar wij zijn Benfica. We speelden om te winnen en ik denk dat we heel goed waren. Ze hebben ongelooflijke spelers, misschien wel de besten. Maar als team hebben we het voor elkaar gekregen."

Mogelijk treffen Real Madrid en Benfica elkaar weer in de tussenronde. De Portugezen kunnen De Koninklijke of het Italiaanse Inter loten. Real Madrid kan ook tegen Bodo/Glimt uit Noorwegen uitkomen. Vrijdag is de loting.

