De laatste speelronde van de Champions League zorgde voor een heleboel spektakel, maar het venijn zat hem letterlijk in de staart. Benfica had tegen Real Madrid in de slotfase nog één doelpunt nodig en die kwam er heel diep in de extra tijd. De gevierde man? Niemand minder dan doelman Anatoliy Trubin.

Benfica wist dat het een zege nodig had op Real Madrid om überhaupt nog kans te maken op de volgende ronde, maar zelfs dat leek lange tijd niet genoeg. De Portugese topclub van coach José Mourinho leidde met 3-2 tegen de Madrilenen, maar daarmee kwamen ze op doelsaldo één goal tekort ten opzichte van Olympique Marseille.

De spelers zelf leken dat niet in de gaten te hebben, want zij waren in de blessuretijd nog druk met tijdrekken. In de achtste minuut van de extra tijd kregen ze een vrije trap op de helft van Real en toen was de boodschap blijkbaar ook tot het veld doorgedrongen. Doelman Trubin kwam mee naar voren en zorgde toen voor een moment dat niemand in het stadion ooit nog zal vergeten.

Keeper kopt Benfica naar volgende ronde

De bal werd voorgeslingerd door oud-Feyenoorder Fredrik Aursnes en kwam precies op het hoofd van de meegekomen keeper. Hij knikte de bal perfect achter Thibaut Courtois en maakte daarmee de bevrijdende 4-2 waardoor Benfica alsnog naar de volgende ronde gaat. Een enorm feest barstte los in het stadion en ook coach Mourinho was door het dolle heen.

De beslissing was daarmee gevallen, want Real Madrid hoefde vervolgens niet eens meer af te trappen. Voor de Madrilenen was het een pijnlijke nederlaag. Zij eindigden op de negende plek en moeten daardoor net als Benfica de tussenronde in.

Herhaling mogelijk in tussenronde

Daarin wacht mogelijk een herhaling van de wedstrijd van woensdag, want beide teams kunnen daarin tegen elkaar loten. Real Madrid zal bij de loting gekoppeld worden aan Benfica of het Noorse Bodo/Glimt. De Portugezen kunnen naast Real ook nog tegen Internazionale loten.

