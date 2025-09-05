Het vermogen van Neymar is gigantisch, maar daar kan zomaar een duizelingwekkend bedrag bij komen. In Brazilië melden lokale media dat een miljardair zijn volledige fortuin aan de sterspeler heeft nagelaten, ondanks dat de twee elkaar nog nooit hebben ontmoet.

Volgens het Braziliaanse medium RIC werd het testament op 12 juni officieel vastgelegd in Porto Alegre en bekrachtigd in het bijzijn van twee getuigen. Het zou gaan om een man zonder vrouw of kinderen, die besloot Neymar als enige erfgenaam aan te wijzen. Het geschatte bedrag? Meer dan 1 miljard dollar.

Miljardair herkent zich in Neymar

De verklaring van de miljardair laat zien waarom juist Neymar heeft gekozen als erfgenaam. Hij zou zich sterk met hem hebben geïdentificeerd en bewonderde vooral de hechte band tussen Neymar en zijn vader. Die relatie deed hem denken aan zijn eigen overleden vader. "Neymar is niet egoïstisch, dat zie je maar zelden", staat in het testament.

Voor Neymar verandert de erfenis weinig aan zijn status. Met een geschat vermogen van ruim 900 miljoen euro behoort hij al tot de rijkste sporters ter wereld. Toch zorgt het bizarre verhaal voor grote ophef in zijn thuisland. Als het testament daadwerkelijk wordt goedgekeurd, zou zijn vermogen met één klap bijna verdubbelen en richting de twee miljard euro gaan.

Neymar blijft voer voor geruchten

Intussen is de 33-jarige aanvaller weer terug bij zijn jeugdliefde Santos, na een teleurstellende periode bij Al-Hilal in Saoedi-Arabië. In veertien wedstrijden maakte hij drie goals en verlengde hij zijn contract. Daarmee hoopt Neymar ook weer in beeld te komen bij de Braziliaanse bondscoach richting het WK van volgend jaar.

Buiten het veld blijft Neymar veelbesproken. Zo moest de Paraguayaanse zwemster Luana Alonso (21), die actief is op TikTok, onlangs ontkennen dat hij de vader zou zijn van haar ongeboren kind. "Neymar is niet de vader. Zelfs social media laten mij en Gracie niet met rust. Stop met het verspreiden van onzin", reageerde ze in een video.De zwemster ontkrachtte de roddels resoluut, al blijft de naam van Neymar regelmatig opduiken in verhalen ver buiten het veld.