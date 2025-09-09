Bruna Biancardi, de vriendin van topvoetballer Neymar, heeft op haar socials een paar afschikwekkende foto's geplaatst. Het model gaf haar ruim 14 miljoen volgers op Instagram gelijk ook een waarschuwing mee.

Bruna Biancardi, die in juli haar tweede kind kreeg met de Braziliaanse voetballer, was in het weekend aanwezig bij de NFL-wedstrijd tussen Los Angeles Chargers en Kansas City Chiefs in Sao Paolo. Inderdaad: de Amerikaanse competitie streek even neer in Brazilië.

Lip

Ze zat in het stadion met een zwart mondkapje voor. Destijds gaf ze geen verklaring voor het item. Nu de coronadagen alweer een tijdje achter ons liggen, is het niet meer vanzelfsprekend om mensen in het openbaar met een mondkapje te zien. Maar ze maakte het daags daarna duidelijk: ze had een enorm opgezwollen lip. Daarvoor schaamde ze zich een beetje, ook wilde ze de lip beschermen.

Puistje

Op haar socials legt ze uit: "Het begon er allemaal mee dat ik simpelweg een puistje had. Die wilde ik uitknijpen. Maar er trad een infectie op en daarmee ook een zwelling. Een hele grote zwelling."

🚨FAMOSOS: Bruna Biancardi é diagnosticada com celulite facial: “Começou com uma espinha”. pic.twitter.com/5y7weL4lGF — CHOQUEI (@choquei) September 6, 2025

Dat ontwikkelde zich tot cellulitis in het aangezicht. Die kwaal verorozaakt rode vlekken, pijn, koorts en dus ook een zwelling. Biancardi moest zich daarvoor laten behandelen. Maar inmiddels is ze over haar schrik en schaamte heen. Vandaar de foto's. Wel zet ze er een waarschuwing bij: "De foto's zijn afschuwelijk, sorry. Maar hiermee geef ik de waarschuwing om geen puistjes uit te knijpen."

Neymar

Ondanks de vreugde rondom de gezinsuitbreiding, werd Neymar de afgelopen maanden geconfronteerd met diverse schandalen en geruchten over zijn privéleven. In maart ontstond ophef nadat de Braziliaanse krant Leo Dias meldde dat Neymar zijn zwangere vriendin Biancardi zou hebben bedrogen tijdens een feest in São Paulo, waar hij omringd was door twintig escorts. Hoewel Neymar en Biancardi hier officieel niet op reageerden, veroorzaakte het nieuws veel rumoer in Brazilië.

Neymar kreeg laatst een enorme som geld vanwege het testament van een overleden man, die hij niet eens kende. Volgens het Braziliaanse medium RIC werd het testament op 12 juni 2023 officieel vastgelegd in Porto Alegre en bekrachtigd in het bijzijn van twee getuigen. Het zou gaan om een man zonder vrouw of kinderen, die besloot Neymar als enige erfgenaam aan te wijzen. Het geschatte bedrag? Meer dan 1 miljard dollar.