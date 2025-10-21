Het was het weekje wel voor René van der Gijp. Een van de Vandaag Inside-gezichten won met het programma de Televizier-Ring, de belangrijkste televisieprijs. Het is niet de eerste prestigieuze prijs die hij in de wacht sleepte en dat levert dankzij Wim Kieft nog een opvallende anekdote op.

Van der Gijp blikt in KieftJansenEgmondGijp terug op de memorabele dagen. Wim Kieft, Rob Jansen en Michel van Egmond. Dat deed de oud-voetballer op geheel eigen wijze. "Het wordt heel groot. Terwijl, ik het het liefst allemaal klein wilde maken. Dat lukte niet meer. Ik kon buiten wel zeggen 'jongens, het gaat nergens over', maar daar kwam ik niet meer mee weg."

Gemopper vanwege programma

Hoewel Vandaag Inside met overmacht de prijs in de wacht sleepte, was er her en der ook gemopper. Niet iedereen was immers blij met de uitslag. "Wij bedrijven natuurlijk geen kunst. Er moet een maatschappelijke verantwoording bij zitten, of een diepere laag. Die is er niet bij ons programma. Mensen zijn boos, gingen 'boe' roepen in de zaal."

Het is voor Van der Gijp geen verrassing. Hij kreeg zulke reacties al toen Voetbal International in 2011 de prijs won en ook toen hij de NS Publieksprijs met Van Egmond in de wacht sleepte. En hij is niet de enige aan de podcasttafel die laatstgenoemde prijs in de wacht sleepte.

Wim Kieft geen fan van Saskia Noort

Ook Kieft won de prijs in 2014 al eens samen met Van Egmond. Daar was een deel van de Nederlandse schrijverswereld ook niet over te spreken. "Saskia Noort...", zo valt Kieft met de deur in huis. "Die kon (haar mening, red.) niet zo goed verbergen over het boekje wat jij (Van Egmond) had geschreven, dat vond ze ook een 'boekje', dat het in aanmerking voor enige waardering kwam."

Als Van Egmond claimt dat hij dat niet meer kan heugen, doet Kieft er nog een schepje bovenop. "Dat weet jij dondersgoed, maar je bent bang dat je haar nog een keer tegenkomt." Daar is Kieft niet huiverig voor. Hij laat duidelijk merken hoe hij kijkt naar de bekende schrijfster. "Ik vond dat zo'n saaie trut, die Saskia Noort. Saai en burgelijk..."

Interview met Van Egmond

Van der Gijp kijkt er niet van op. Volgens hem is het tekenend voor de mediawereld. "Ik las jouw (interview met Van Egmond) stukje in de Volkskrant. Ik begreep het niet zo goed. Dat stukje moest gaan over jouw boek, maar ging voor 90% over ons programma. Het zit die mensen wel hoog."