Door haar contractverlenging bij Washington Spirit afgelopen week, werd Trinity Rodman (23) in een klap de best betaalde voetbalster ter wereld. De voetbalster gaat 1,7 miljoen euro per jaar verdienen. Haar sportgenen heeft ze niet van een vreemde, zo is ze de dochter van basketballegende Dennis Rodman, al is ze daar alles behalve trots op.

Rodman was sinds begin 2026 transfervrij. De 23-jarige rechtsbuiten kon in principe tekenen waar ze maar wilde, want vanuit alle hoeken werd er hard aan haar getrokken. Washington Spirit, waar ze al speelde voordat haar contract afliep, trok uiteindelijk aan het langste eind.

Al hangt daar wel een behoorlijk prijskaartje aan. Met een salaris van twee miljoen dollar (omgerekend 1,7 miljoen euro) per jaar is Rodman de best betaalde voetbalster ter wereld.

Vader en NBA-legende

Dat Rodman aanleg zou hebben voor sport, was bij haar geboorte al min of meer in de sterren geschreven. Haar moeder softbalde op hoog niveau en haar vader en ex-basketballer Dennis Rodman won vijf NBA-titels. Drie daarvan waren met Chicago Bulls van Michael Jordan.

Al verwierf hij voornamelijk naam en faam door zijn acties buiten het basketbalveld. Zo had hij een kortstondige relatie met Madonna en deden er ook geruchten in de ronde waarbij hij werd gelinkt aan Pamela Anderson. Ook heeft hij een goede relatie met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, waarmee hij regelmatig het nieuws haalt.

Opvallende haarkleuren

Met haar felle haarkleuren die regelmatig veranderen, lijkt Trinity net als haar liefde voor sport op haar vader. Maar tussen vader en dochter botert het al lange tijd niet. De voetbalster wil dan ook vooral niet gelinkt worden aan hem. In de podcast Call Her Daddy, vertelde ze afgelopen jaar dat haar vader sinds de scheiding van haar moeder nauwelijks nog een rol speelt in haar leven.

"We hebben geprobeerd om met hem samen te leven, maar hij feestte de hele dag door", aldus Rodman. Ook stopte haar vader op een gegeven moment met financiële steun, waardoor de voetbalster, haar moeder en broer tijdelijk in een auto moesten overnachten. "Hij is geen vader", was ze dan ook stellig in de podcast. "Misschien door ons bloed wel, maar verder niets."

Naast voetbalster, staat Rodman ook bekend als de partner van toptennisser Ben Shelton, die inmiddels in de vierde ronde van Australian Open staat.