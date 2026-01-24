Noa Lang kan niet enkel op positieve reacties rekenen na zijn winterse huurtransfer naar Galatasaray. Wim Kieft vreest voor mogelijke problemen voor Lang in Turkije, terwijl Valentijn Driessen stelt dat het vóór zijn stap naar de Turkse grootmacht 'overal niks is geworden' met de buitenspeler.

Afgelopen zomer vertrok Lang bij PSV voor een droomtransfer naar Napoli, dat zo'n 25 miljoen euro naar Eindhovenaren overmaakte voor de Nederlandse vleugelaanvaller. In Napels kende hij echter een lastige start. Onder trainer Antonio Conte kreeg Lang beperkte speeltijd. In korte invalbeurten moest hij zich zien te bewijzen, tot grote onvrede van Lang zelf.

Na de 6-2 nederlaag van Napoli tegen zijn oude club PSV, haalde Lang voor de camera van Ziggo Sport vernietigend uit naar zijn trainer. Hij vertelde dat hij nauwelijks met de trainer van de regerend landskampioen in Italië sprak. Later kreeg Lang meer speeltijd, maar tot een vaste basisplaats kwam het voor alsnog niet, waardoor hij na een half jaar al vertrekt uit Italië voor een huurperiode bij Galatasaray, dat een optie tot koop heeft.

'Dan zal hij uiteindelijk op de bank belanden'

Hoewel Lang enthousiast onthaald werd in Turkije, is niet iedereen te spreken over zijn winterse transfer. 'Raar en jammer tegelijk', betitelt Kieft de transfer in zijn column in De Telegraaf. De voormalig voetballer noemt Turkije een 'tweederangs voetballand' en voorziet een probleem voor Lang. 'Presteert hij daar net zo wisselvallig als bij Napoli en zijn andere clubs, dan zal hij uiteindelijk ook bij Galatasaray op de bank belanden.'

'Misschien dat Lang eindelijk eens gaat inzien dat niet de clubs of trainers het probleem zijn dat hij niet altijd speelt, maar dat Lang zelf het probleem is', voegt Kieft nog toe. Ook Telegraaf-verslaggever Driessen lijkt er zo over te denken. "Het is natuurlijk overal niks geworden met Noa Lang", stelt hij in de podcast Kick-off.

'Daar ligt het probleem niet'

"Heel wisselvallig. Nooit vast. Dan kun je natuurlijk iedere keer wel naar de trainers kijken, maar daar ligt het probleem natuurlijk niet. Het probleem ligt bij de speler. Dus als hij zo goed zou zijn geweest, dan had hij gewoon altijd gespeeld bij Napoli", aldus de chef voetbal van De Telegraaf.