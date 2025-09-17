De markante trainer Diego Simeone heeft zich weer eens van zijn slechtste kant laten zien. De Argentijnse coach van Atletico Madrid liet in de slotfase van het Champions League-duel met Liverpool de vlam in de pan slaan. Nadat hij een middelvinger toonde, moest hij met rood van het veld.

Atletico had het goed voor elkaar tegen de jarige Arne Slot. Na een razendsnelle 2-0 achterstand herstelde de ploeg van Simeone zich knap en kwam tien minuten voor tijd terug tot 2-2. Daarmee leek een stuntje in de maak, maar de Spaanse grootmacht liep in dezelfde val als waar Arsenal, Burnley, Newcastle United en Bournemouth dit seizoen in de Premier League ook in liepen: Liverpool in blessuretijd. Virgil van Dijk kopte namelijk raak en zorgde voor de vijfde opeenvolgende zege van Liverpool in de slotfase van een duel: 3-2.

Middelvinger en schelden

Terwijl de Nederlandse verdediger het feestje vierde met heel Anfield, was er een gedeelte van de tribunes die het op Simeone gemunt had. De Argentijn haalde na de 2-2 het bloed onder de nagels van de fans achter de dug-out vandaan met gebaartjes en allerlei overdreven gedoe. Dat betaalden ze hem terug na de 3-2 van Van Dijk. Volgens Simeone staken meerdere mensen hun middelvinger naar hem op en scholden ze hem uit. Hij probeerde dat uit te leggen aan de vierde official, maar die communiceerde al naar de scheids dat Simeone veel te ver was gegaan.

Beveiliging moet twee keer ingrijpen

De beveiliging van Liverpool moest namelijk met meer dan vier man sterk ingrijpen om Simeone van de uitdagende fans te scheiden. En zelfs nadat hij in eerste instantie werd weggehaald door andere leden van de staf, dook de markante trainer voor de tweede keer in het gedrang om verhaal te halen. Daarna was het al snel genoeg geweest voor de Italiaanse scheidsrechter Mariani. Hij stuurde Simeone met een rode kaart van het veld.

Arne Slot vs Diego Simeone

Het is niet de eerste keer dat Slot en Simeone de headlines halen. Tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen het toenmalige Feyenoord van Slot en Simeone's Atletico kregen de twee het al eens aan de stok. Dit keer was Slot niet bij het opstootje betrokken: de jarige Nederlandse trainer vierde het feestje met zijn spelers op het veld.