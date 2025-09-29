Hoewel Ajax met 2-1 won van NAC, liet het team van John Heitinga opnieuw zwak spel zien. In de Sportnieuws.nl-podcast blikken oud-tophockeysters én Ajacieden Ellen Hoog en Naomi van As kritisch terug en maken ze zich zorgen over de komende wedstrijden.

“Het was weer een fantastische wedstrijd”, begint Hoog cynisch. “Ajax tegen het altijd lastige NAC, thuis in de Arena. Ik heb in de auto naar het vliegveld zitten kijken in Portugal. Ik ben blij dat Kel (Kelvin de Lang, hoofdscout van Ajax en haar man) moest rijden en niet kon kijken.”

'Pijn aan mijn ogen'

“Jeetje man, het doet pijn aan mijn ogen. Het was echt slecht. Ze hebben de drie punten, dus daar moeten we blij mee zijn. En met die snelle goal in het begin en in de tweede helft weer een snelle goal denk je: we hebben het te pakken, maar het liep voor geen meter”, vervolgt Hoog.

“Spelers konden elkaar totaal niet vinden. Het leek alsof er geen plan achter zat. Het was bar slecht”, voegt ze toe. Van As, die net als haar kompaan regelmatig in de Arena te vinden is, reageert: “Maar dat is natuurlijk al een tijdje het probleem. Wat is nou de tactiek? Wat voor spel willen ze spelen?”

Te veel wisselingen

Hoog vult aan: “Het leek heel onzeker ook.” Van As vraagt zich af: “Komt dat door te veel wisselingen op alle posities? Dat ze geen vastigheid hebben?”

“Vorig jaar was het ook zo. Er staan natuurlijk spelers op meerdere posities, waarvan je denkt: zet die gewoon op hun eigen plek. Maar goed, ik ben geen coach", vertelt Hoog. Van As lacht: “Nou, vlak jezelf niet uit hè!”

Hoog concludeert: “Het was niet best. Zeker als NAC dominanter is dan Ajax in de Arena, dan mag je wel even achter je oren krabben.” Van As vult aan: “Het irritante bij Ajax is dat elke wedstrijd spannend is. Het maakt geen reet uit tegen wie ze spelen.”

Mindere tegenstanders

“Ze hebben nu een aantal wedstrijden alleen maar tegen teams onderaan gespeeld, dus het was nog makkelijk voor ze”, zegt Hoog. Van As voegt toe: “Behalve PSV dan.” “Speelt Ajax dan beter tegen topploegen, omdat er dan iets extra’s naar boven komt bij de spelers? Een extra drive om te winnen?”, vraagt Van As.

“Dat zag je vorig jaar ook al, in Europese wedstrijden speelden ze beter dan in de Nederlandse competitie. Het zou kunnen, maar dan zou ik zeggen: wees gemotiveerd tegen elke ploeg. Francesco Farioli kon dat vorig jaar echt goed. Hij motiveerde de spelers voor iedere wedstrijd”, legt Hoog uit.

“Ik weet niet of ze niet gemotiveerd waren om van NAC te winnen. Ik denk dat ze dat wel waren, maar het liep gewoon niet. Het was los zand”, besluit Hoog.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend. Deze week komen onder meer het matige spel van Ajax, het succesvolle WK roeien en de mogelijke verschijning van Van As of Hoog in een realityprogramma aan bod. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: