Francesco Farioli is alweer enkele weken trainer van het Portugese FC Porto, maar het mislopen van de Eredivisie-titel met Ajax zit hem nog altijd niet lekker. In een uitgebreid interview met Corriere della Serra blikt hij nog een keer terug op zijn laatste weken in Amsterdamse dienst.

Farioli begint zijn terugblik naar zijn Ajax-seizoen in april. "Toen had mijn Ajax-team een voorsprong van negen punten op PSV. Het leek op een gelopen race. De telefoon bleef maar gaan. Ik kon kiezen tussen teams uit de Premier League, Serie A en La Liga en ik heb het over ploegen die meedoen om het kampioenschap. Zelfs uit Saudi-Arabië. Maar toen het uiteindelijk mis ging om de titel, hebben ze mijn nummer uit de lijst gehaald. Alleen wat kleine ploegen uit Italië informeerden, maar niets concreets."

"Niet te beschrijven"

Voor Farioli is het nog altijd lastig te bevatten dat hij met Ajax het kampioenschap weggaf. "Het is echt niet te beschrijven. We raakten acht keer de paal in twee wedstrijden, kregen goals tegen in blessuretijd en kregen te maken met andere ongelofelijke omstandigheden. Het was ook pech en dan voeg ik daar ook nog een mate van vermoeidheid aan toe en de arrogantie die typisch is voor een dominante club als Ajax. Iedereen wilde dat ik al met toeters door de stad ging lopen, zo veel werd er al gesproken over het kampioenschap."

Ook geeft Farioli meer uitleg over de cultuur bij Ajax. "Die cultuur is koud en gefocust op het positiespel, een religie. Ik heb teamspirit toegevoegd en een vorm van strijdlust. Ik stelde bij Ajax een paar spelers voor die druk van mijn spel aankonden. Toen noemden ze mij die defensieve Italiaan. Ik werk aan het tackelen en het dichtlopen van de gaten. De beste identiteit die je als club kunt hebben, is er een die je kunt aanpassen."

Start bij FC Porto

Farioli besloot uiteindelijk om Ajax na een jaar achter zich te laten en niet veel later maakte hij de overstap naar FC Porto. In de Portugese competitie is de Italiaan uitstekend gestart. Met vier overwinningen uit vier duels is Farioli vooralsnog foutloos en staat hij bovenaan in de Primeira Liga in Portugal.