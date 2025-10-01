De supporters van NAC Breda kunnen vrijdagavond een bijzonder optreden verwachten voor het duel met FC Groningen. Een wereldberoemde fan zal namelijk zijn opwachting maken én het derde shirt presenteren.

Het gaat om dj Tiësto die met hits als The Business, Red Lights en Wasted is uitgegroeid tot een icoon in de wereld van dancemuziek. De Bredanaar zal optreden voor de wedstrijd in het Rat Verlegh stadion. De superster is al jaren groot fan van NAC.

Tiësto, die eigenlijk Tijs Verwest heet, krijgt ook de eer om het uittenue van de club te presenteren. NAC presenteerde dit seizoen al twee shirts die gebaseerd zijn op de muziekindustrie in de Brabantse stad. Het thuisshirt is geïnspireerd op het jaarlijkse jazzfestival. Het derde tenue was een ode aan de hiphopscene.

Nachtleven

Vrijdag zal het uittenue gepresenteerd worden. Daarmee wordt het nachtleven in Breda en superster Tiësto geëerd. Naar verluidt gaat het om een volledig zwarte kit. De club kijkt uit naar de bijzondere onthulling ervan. "Het geeft een extra dimensie aan de avond en iets extra’s aan onze supporters. Het is een wereldwijd fenomeen", zei trainer Carl Hoefkens woensdagmiddag.

Toch gaat de focus volledig op het duel met Groningen. NAC staat op dit moment vijftiende in de VriendenLoterij Eredivisie. "Ik hou me bezig met de wedstrijd. Het is geen overbodig schouwspel, want het kan de supporters blij maken. Als het ze blij naar huis stuurt, kan dat een onderdeel zijn van hun Avondje NAC. Naar mijn werk toe maakt het geen verschil", aldus Hoefkens.

Pittige tegenstander

Aan FC Groningen heeft het team een pittige tegenstander. "We moeten op onze hoede zijn. Ik vind dat ze echt heel goed voetballen, in hoge intensiteit. Ze hebben een duidelijke filosofie en staan niet voor niets zo hoog", zei de coach over de nummer zes van de competitie.

"Maar als we thuis spelen, liggen we kort bij elkaar. Het hangt van details af vrijdag. We moeten vooral onze kop erbij houden. Er gaan momenten zijn dat we even de kat uit de boom moeten kijken, dat we de juiste pressing moeten vinden, dat gaat cruciaal zijn."

