Oud-topvoetballer Wim Kieft is weer op de been. De Europees kampioen van 1988 kampte met knieproblemen, waaraan hij werd geopereerd. Inmiddels is hij weer mobiel, al blijft het vooralsnog alleen bij optredens in zijn eigen podcast. Zodoende stelde hij ook Hélène Hendriks teleur.

Zij presenteert De Oranjezondag en kreeg afgelopen aflevering te maken met een late afmelding. Voormalig sportpresentator Jack van Gelder zegde af. Het zorgde ervoor dat de redactie uitkwam bij Kieft, zo blijkt uit de podcast KieftJansenEgmondGijp. De oud-topvoetballer kreeg een berichtje van een redacteur van het programma.

Kieft wijst Hendriks af

"Nou, die jongen zei: 'Sorry dat het zo onpersoonlijk is'. Dat is WhatsApp vaak, maar daar kan die jongen niets aan doen", aldus de 62-jarige Kieft. Hij kreeg de vraag of hij het leuk zou vinden om in de uitzending van zondag te komen. "Dan denk ik ten eerste: als je om 16.00 uur belt, is er iemand ziek", merkt de oud-voetballer op.

"Ik denk dat ze het lijstje zijn afgegaan", verwacht Kieft. "Niemand kon, dus dan bellen ze die Kieft maar", haakt presentator Michel van Egmond in. "Ja, dus dat heb ik niet gedaan. Dat heb ik niet gedaan", zegt Kieft. Het was uiteindelijk Amerika-deskundige Raymond Mens die de lege stoel van Van Gelder innam.

Terugkeer op televisie

Toch kunnen liefhebbers van Kieft zich opmaken voor zijn terugkeer op tv. "Ik ga zondag, mist het goed gaat met mijn knie, naar Studio Voetbal. "Ik las toevallig van de week dat dat het slechtst bekeken sportprogramma is van Nederland. Als ze maar niet denken dat ik de grote redder ben", grapt Kieft, die spoedig ook een keer zal aanschuiven bij Rondo op Ziggo Sport.

Dat zal goed zijn voor zijn gemoedstoestand. Kieft is tot krukken veroordeeld en kan nog niet al te veel. "Thuis worden ze er ook chagrijnig van, krijg ik zo langzamerhand het idee. Ik voel me eigenlijk te veel in mijn eigen huis."