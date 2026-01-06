Emmanuel Emegha gaat mogelijk een vliegende start tegemoet als hij komende zomer bij Chelsea aankomt. De Nederlandse spits, die in de laatste interlandperiode van Oranje in 2025 debuteerde voor de nationale ploeg, verlaat zijn club Strasbourg voor een geplande transfer naar de Engelse topclub. Nu gaat zijn trainer hem voor.

De Engelse trainer Liam Rosenior is toevallig op 6 januari aangesteld als nieuwe trainer van Chelsea. Emegha en Rosenior werken uitstekend samen, want de Nederlandse spits scoorde 21 keer in 40 duels onder de voormalig Engelse spits. Dat ze allebei hun roots in de punt van de aanval hebben, kan weleens zorgen voor een vliegende start van voormalig Spartaan Emegha. Hij komt normaliter komende zomer pas naar Londen, maar zijn transfer zou in een bijzonder geval zelfs naar voren gehaald kunnen worden.

Drie spitsen in selectie

Chelsea staat momenteel op plek vijf in de Premier League en heeft met Joao Pedro, Liam Delap en Marc Guiu al drie spitsen in de selectie. Toch zou het niet gek zijn als Rosenior zijn eigen topspits, die toch al naar Chelsea zou gaan, eerder naar Stamford Bridge te halen om al een beetje zijn stempel te kunnen drukken. Is dat niet het geval, dan heeft Rosenior een half jaar de tijd om te wennen bij Chelsea, voordat Emegha in een warm bad terecht komt (na het WK voetbal).

Trainerskerkhof

Rosenior is de opvolger van Enzo Maresca, die op Nieuwjaarsdag werd ontslagen bij Chelsea. Rosenior tekent tot 2032 bij het trainerskerkhof. Hij wordt sinds december 2015 alweer de dertiende hoofdtrainer bij de Engelse topclub. Eerder gingen onder anderen Guus Hiddink, José Mourinho, Frank Lampard en Antonio Conte hem bijvoorbeeld voor.

De 45-jarige Maresca had sinds 2024 de leiding over het eerste elftal. Hij won vorig seizoen de Conference League en het WK voor clubs met Chelsea. Ook wist hij deelname aan de Champions League af te dwingen.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.