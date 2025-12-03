Emmanuel Emegha gaat diep door het stof. De kersvers Oranje-international werd door zijn club RC Strasbourg voor één wedstrijd geschorst, omdat hij "de waarden, verwachtingen en regels van de club onlangs niet gerespecteerd". Dat nieuws wordt ook breed uitgemeten in de Britse pers.

De Franse club heeft het over de toewijding aan de essentiële principes van voorbeeldig gedrag en respect voor de teamomgeving. "Emmanuel blijft een belangrijk lid van ons team, die altijd alles heeft gegeven voor de club op het veld", meldt de club. "Hij zal na deze wedstrijd worden hersteld in de selectie."

Emegha maakte in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen op 14 november zijn debuut in het Nederlands elftal. Hij was de 31e debutant onder bondscoach Ronald Koeman. Later die interlandperiode viel hij ook nog in tegen Litouwen.

Emegha door het stof

Via Instagram reageerde Emegha op het nieuws. " Ik ben 22 jaar oud, heb fouten gemaakt en weet dat ik nog veel te leren hebt", trapte hij af. Emegha vindt dat hij hiervan moet leren. "Ik weet dat ik het beter moet doen en ik zal het beter doen, zowel op als buiten het veld, om de club te vertegenwoordigen. Dat is belangrijk voor mij", ging hij verder.

"Ik wil duidelijk maken dat ik nooit iemand pijn heb willen doen. Sinds ik hier op negentienjarige leeftijd kwam, heb ik altijd alles gegeven voor Strasbourg. Ik ben nog steeds enorm trots om voor de club te spelen en om de aanvoerdersband te dragen", sloot hij af.

Emegha haalt de Britse pers

'MEG-A BLOW', kopt The Sun. Zij gebruiken een woordspeling met een deel van Emegha's voornaam. Dat de spits van het Nederlands elftal het nieuws in Engeland haalt, is niet gek. Onlangs werd bekend dat hij aankomende zomer een droomtransfer maakt naar Chelsea. De Britse tabloids houden hem dus stevig in de gaten.

Bij Daily Mail prijkt Emegha zelf pontificaal op de sportpagina. 'Aankomende Chelsea-speler GESCHORST door zijn club vanwege 'het niet respecteren van waarden' met opmerkingen in een controversieel interview', zet het medium er met koeienletters boven. Ook Mirror bericht er over.

Alles over Ligue 1

