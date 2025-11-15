Nu Emmanuel Emegha gedebuteerd heeft in Oranje, lijkt hij niet meer te stoppen. Als hij dat ooit al was. De uitgesproken spits van Oranje en Strasbourg, draagt zijn debuut op aan zijn moeder en de Schilderswijk en is nog lang niet klaar. Het WK halen is zijn volgende doel en daarvoor gaat hij alles aan de kant zetten. "Toen ik op mijn 15e besefte dat je met voetbal de levens van je familie kan veranderen, is de switch gemaakt."

Beeld je een zelfverzekerd persoon in, schep daar nog drie keer zoveel zelfverzekerdheid bovenop en je krijgt iemand die in de buurt komt van Emmanuel Emegha. De Oranje-debutant heeft een verfrissende zelfverzekerdheid, en geef hem eens ongelijk. Tot nu toe lukt alles wat hij zichzelf voor ogen heeft gehouden. Na twee jaar roepen dat hij Oranje zou halen, is het nu gelukt. Dat terwijl lang niet iedereen daar vertrouwen in had.

Harde werker

Hij typeerde zijn vroegere zelf als een lastige jongen "Iemand met veel kattenkwaad", zegt hij na afloop van zijn debuut bij Polen - Nederland. "Het was allemaal niet de makkelijkste route, maar zo zie je maar dat je nooit moet opgeven en hard moet blijven werken. Dan kom je waar je wil komen. Toen ik op mijn 15e besefte dat je met voetbal de levens van je familie kan veranderen, is de switch gemaakt."

En die motivatie lijkt oneindig. Hij verzet werelden om te bereiken wat hij wil. Dat blijkt ook wel over zijn houding bij zijn club Strasbourg. Dat hij overigens eerst niet kende. "Toen mijn zaakwaarnemer kwam met deze club, wist ik niet eens waar het lag. Ik dacht in Duitsland. Nu weet iedereen waar de club is en ik ben trots daar onderdeel van uit te maken."

Kracht in je tong

Hij wilde per se de laatste wedstrijd van de club spelen voor de interlandperiode. "Ik wist dat anders mijn kansen minder zouden worden. Maar uiteindelijk heb ik toch niet gespeeld, maar is het wel gelukt." En dat is iets dat vaker bij hem gebeurt; als Emegha ergens zijn zinnen op zet, dan lukt het. "Ik ben makkelijk met dingen uit te spreken omdat als je er echt in gelooft. dan gaan er dingen gebeuren. Ik ben uitgesproken door mijn geloof. Je moet dingen uitspreken, er is kracht in je tong", zegt hij.

Zijn debuut deelt hij graag met andere mensen: "Voor mijn moeder is dit ook heel mooi. Ze is trots op me, ze was hier met mijn tweelingbroer en zaakwaarnemer. Dit is niet alleen een moment voor mij maar ook voor mijn familie en elke jongen uit de schilderswijk. Ik ben heel blij", even later voegt hij nog een naam toe. "Deze is ook voor Paul Simonis, we hebben een bijzondere band." De net ontslagen trainer zou er eigenlijk bij zijn, als Emegha direct geselecteerd was. "Dat hij erbij wilde zijn ondanks zijn hectische situatie, laat zien hoe goed onze band is."

Trotse Nederlander

Emegha had de keuze in meerdere landen. Zijn vader komt uit Togo en zijn moeder uit Nigeria. Vanuit het eerste land werd hem al jaren van alles beloofd, maar voor hem was eigenlijk altijd maar één optie. "Nederland is gewoon mijn land. Ik ben een trotse Nederlander en zal dat altijd zijn. Ook al zou ik niet worden opgeroepen, zou ik nog steeds Nederlander zijn."

Nu hij gedebuteerd heeft, smaakt alles naar meer. Hij wil ook meer, altijd al. Daar gaat hij naar eigen zeggen alles voor doen, wat je ook maar kan bedenken. "Ik ga het hele seizoen naar het WK toe werken. Daar doe ik alles voor. Meer doelpunten maken, meer assists leveren, heel erg fit zijn. Ik heb veel blessures gehad dit seizoen, ik wil topfit worden."

Alles over WK-kwalificatie

