Bizar: in dit scenario speelt meer dan de de helft van de Premier League volgend jaar Europees

De Premier League wordt al jaren gezien als een van de sterkste en beste competities ter wereld. Die overmacht kan volgend seizoen extra duidelijk worden met veel Engelse teams in Europese competities. Dat kunnen er maar liefst elf (!) worden.

Dit seizoen speelden er in totaal zeven Engelse clubs in de drie Europese competities. Daarvan zijn er nog vijf over, want zowel Liverpool als Manchester City gingen onderuit in de Champions League.

Bizar scenario

Mede door de League Cup-winst van Newcastle United afgelopen weekend kunnen er volgend jaar maar liefst elf Engelse clubs Europees spelen. Dat zit zo.

Liverpool, Arsenal, Nottingham Forest en Manchester City eindigen in de top vier van de Premier League en verdienen daarmee een Champions League-ticket. Doordat Engeland het al jaren erg goed doet qua coëfficiënten krijgt ook de nummer vijf van de competitie een plekje in het miljardenbal. Dat moet dan Newcastle worden.

Drama voor Arne Slot: Liverpool verliest historische finale van Newcastle United Newcastle United heeft voor historie gezorgd door de League Cup-finale van Liverpool te winnen (2-1). Het is de eerste nationale prijs voor de club sinds 1954/1955. Voor Arne Slot is het een flinke domper: de trainer verliest zijn eerste finale met Liverpool én maakt nu nog maar kans op één prijs.

Brighton and Hove Albion, momenteel zevende, moet in dit scenario zesde worden. Zij gaan dan naar de Europa League. Dat zal Bournemouth ook willen. Zij moeten dan zevende eindigen en de FA Cup winnen.

Drie Europese titels

Dan komt de druk te liggen bij Chelsea, Aston Villa en Manchester United of Tottenham Hotspur. Zij moeten de Europese competities winnen waarin zij nog zitten en op de juiste plek in de Premier League eindigen. Vooral Chelsea zal dat liever niet willen. Zij staan momenteel vierde en zouden in dit scenario achtste moeten worden en de Conference League winnen om zoveel mogelijk Engelse clubs de kans te geven op Europees voetbal. Aston Villa moet dan negende worden en de Champions League winnen, terwijl Manchester United of Tottenham Hotspur de Europa League-titel moet pakken en tiende eindigen.

Omdat Newcastle met de League Cup-winst een plekje in de Conference League heeft gepakt, die in bovenstaand scenario niet doorgegeven kan worden aan een van de teams in de top tien van de Premier League, schuift deze ticket door naar de nummer elf. Momenteel staat daar Brentford FC.

Het scenario is erg onwaarschijnlijk, maar in voetbal weet je het maar nooit.

