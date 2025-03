Drama voor Arne Slot: Liverpool verliest historische finale van Newcastle United

Newcastle United heeft voor historie gezorgd door de League Cup-finale van Liverpool te winnen (2-1). Het is de eerste nationale prijs voor de club sinds 1954/1955. Voor Arne Slot is het een flinke domper: de trainer verliest zijn eerste finale met Liverpool én maakt nu nog maar kans op één prijs.

Na het zingen van het volkslied werd de finale van de League Cup afgetrapt op Wembley. De fans moesten vervolgens lang wachten op het eerste echte hoogtepunt. Op slag van rust was het raak: Dan Burn kopte uit een corner de 1-0 binnen voor Newcastle United.

In de vijftigste minuut leek Newcastle United zelfs op een 2-0 voorsprong te komen, maar Alexander Isak stond buitenspel. Twee minuten later zorgde de Zweedse spits álsnog voor een verdubbeling van de voorsprong.

Na die tweede treffer besloot Slot zo snel mogelijk te wisselen om wat te kunnen forceren. Zo verliet onder andere Ryan Gravenberch het veld voor aanvaller Federico Chiesa, die bijna nooit op minuten mag rekenen. De Italiaan zorgde in de 93e minuut zelfs nog voor de aansluitingstreffer. Ook Cody Gakpo mocht invallen.

Het betekent de eerste nationale prijs voor Newcastle United sinds 1954/1955, toen het de FA Cup won. In 1986/1969 won de club nog wel de Jaarbeursstedenbeker en in 2006/2007 de Intertoto Cup.

Gigantische druk op eerste prijs Arne Slot na uitschakeling in Champions League: 'Een teleurstellend verhaal' Arne Slot gaat op voor zijn eerste prijs als trainer van Liverpool. In de League Cup-finale moet hij afrekenen met Newcastle United. Het is van oudsher dé prijs die een nieuwe trainer in Engeland graag wil hebben, omdat hij zo vroeg in het seizoen is. Maar voor Slot zou die nu nóg lekkerder uitkomen, vindt Robert Maaskant. "Het is nu zelfs een kwestie van moeten."

Debuut op Wembley

Slot maakte zijn debuut op Wembley. "Een iconisch stadion", zei hij daarover. "Ook voor Nederlanders. Ronald Koeman schoot daar met zijn vrije trap FC Barcelona naar de winst van de Europacup tegen Sampdoria."

Liverpool is de recordhouder van de League Cup, met tien zeges. Afgelopen seizoen pakten The Reds de beker ook door Chelsea met 1-0 te verslaan in de finale. Van Dijk maakte toen de winnende.

Premier League

Liverpool is de trotse koploper van de Premier League. Het gat met nummer twee Arsenal is liefst twaalf punten, met nog negen wedstrijden te gaan in de competitie. The Reds werden afgelopen week in de Champions League uitgeschakeld door Paris Saint-Germain na penalty's.