Voetballiefhebbers hebben vaak de voorkeur voor een bepaalde club. Dat geldt ook voor mensen die actief zijn voor sportzenders, al is openlijk juichen voor een team niet handig - het kan zelfs je baan kosten. Precies dat gebeurde afgelopen weekend in Italië.

Twee stagiairs van Sky Sports Italia zijn namelijk ontslagen nadat ze tijdens een live-uitzending een doelpunt vierden. Het gebeurde tijdens het duel tussen Hellas Verona en Internazionale. De ploeg uit Milaan maakte in de blessuretijd de winnende treffer. De stagiairs gingen hierdoor door het dolle heen. Wat ze echter niet beseften, was dat ze op beeld waren te zien tijdens het juichen. Beelden hiervan gingen viraal.

In beeld

De beelden tonen de journalist die verslag doet van de laatste momenten van de wedstrijd, voordat de Nerazzurri een late overwinning veiligstelden dankzij een eigen doelpunt van Martin Frese. Op de achtergrond sprongen de stagiairs van hun stoelen, omhelsden elkaar en verdwenen snel uit beeld. Het incident werd live uitgezonden op Sky Sports 24. Een oplettende kijker zag het gebeuren en legde het vast, waarna het viraal ging op sociale media.

😐❌ Sky Sport Italia уволил двоих стажеров, которые в прямом эфире за спиной ведущего отмечали победный гол «Интера» на 93-й минуте pic.twitter.com/CqStY83bQw — Спортс" (@sportsru) November 4, 2025

Niet van gediend

Federico Ferri, de directeur van Sky Sports Italia, was hier niet van gediend en eiste dat de stagiairs hun spullen moesten pakken en de studio moesten verlaten, zo meldde de Italiaanse journalist Fransesco Ordine.

Daarnaast kreeg het Italiaanse medium Lettera43 een interne brief in handen die werd gestuurd door Ferri. "Beste collega's, vandaag was de redactie het toneel van een scène die onwaardig is voor ons vak en voor het prestige en de professionaliteit de Sky Sport kenmerken - en zouden kenmerken", zo stak hij af.

"Het vieren van een doelpunt, van welk team dan ook, in welke wedstrijd dan ook, en je daarbij gedragen alsof je in een kroeg of stadion zit is altijd onacceptabel - zeker wanneer zo'n scène op televisie terechtkomt."

Dus de moraal van het verhaal: let goed op wanneer en waar je juicht voor je favoriete club.

Alles over de Serie A

Check hier het laatste nieuws over de Serie A, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.